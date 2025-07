€uro zeichnet Direktversicherung (bAV) der WWK erneut aus – Bestnoten für Produkt, Service und Prozess

Die im letzten Jahr neu konzipierte und für die speziellen Anforderungen in der bAV weiter verbesserte Fondsrentengeneration konnte sich mit der aktuellen Tarifversion FVG25DV erneut gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Zur Bewertung der Produktqualität hat €uro die Daten der Infinma GmbH aus Köln herangezogen.

Ergänzend zur reinen Produktbewertung wurden die Lebensversicherungsunternehmen von €uro zusätzlich direkt kontaktiert, um über einen strukturierten Fragebogen zusätzliche Informationen zur Tarifflexibilität sowie zu Service- und Abwicklungsaspekten in der bAV zu erfassen. Die WWK konnteauch hier überzeugen und sich die Bestnoten in den abgefragten Kategorien „Flexibilität“ und „Service“ sichern.

Ruven Simon, Leiter des bAV-Vertriebs bei der WWK erklärt: „Die bAV wird immer noch als zu kompliziert wahrgenommen. Das hat vor allem mit den unterschiedlichen Rechtsgebieten zu tun, die hier ineinandergreifen, insbesondere dem Arbeits-, Steuer-, Sozialversicherungs- und Versicherungsrecht. Wir haben es geschafft, die bAV auf unserer Seite in allen Bereichen konsequent zu simplifizieren und damit alle notwenigen Arbeitsschritte für Arbeitgeber und Vermittler zu vereinfachen.“

Thomas Heß, Bereichsleiter Marketing und Organisationsdirektor Partnervertrieb der WWK ergänzt: Die Auszeichnung spiegelt unsere strategische Ausrichtung auf das prosperierende Geschäftsfeld der betrieblichen Altersvorsorge und die hohe Leistungsfähigkeit unserer Produktgeneration WWK IntelliProtect® 2.0 wider. Das Ergebnis bestätigt auch unsere stetig wachsende Serviceorientierung und Prozessvereinfachung.“

Die entscheidende Bedeutung von Service- und Prozessaspekten in der bAV wurde auch von den €uro-Experten hervorgehoben. Gewürdigt wurde der Testsieger WWK dabei insbesondere für die konsequent umgesetzte Vereinfachung aller in der bAV notwendigen Prozesse. So ermöglicht die WWK zum Beispiel eine kostenfreie digitale Verwaltung von bAV-Verträgen für Arbeitgeber, die auch die Verwaltung von Verträgen anderer Versicherer zulässt. Darüber hinaus gibt es für Arbeitgeber umfassende Hilfe bei der Einrichtung einer digitalen bAV-Infrastruktur. Und auch der Versicherungstarif selbst ist hochflexibel, damit sich der Vertrag an alle Weichenstellungen im Lebenszyklus des Mitarbeiters anpassen lässt. Alle Änderungen werden zu den Rechnungsgrundlagen durchgeführt, die beim Abschluss des Vertrages galten.

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro zu

den 20 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen als Versicherungsverein

auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den Mitgliedern,

verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und Finanzstärke zeichnen die

WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanzund

eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in Deutschland.

Infos hier