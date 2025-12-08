Erwerbsminderungsrente steigt und steigt – und reicht doch nicht aus

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente wird gezahlt, wenn das Restleistungsvermögen am allgemeinen Arbeitsmarkt krankheitsbedingt weniger als drei Stunden pro Tag beträgt. Zwischen drei und sechs Stunden gibt es die Hälfte. Im Jahr 2011 betrug der durchschnittliche Zahlbetrag nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung 596 Euro pro Monat. Seitdem wurde die Erwerbsminderungsrente kontinuierlich erhöht und stieg im vergangenen Jahr um vier Prozent auf 1.041 Euro pro Monat. „Damit liegt sie immer noch unter der Armutsgefährdungsgrenze und reicht zum Leben kaum aus“, erklärt die uniVersa Versicherung. Die beste Arbeitskraftabsicherung bietet eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie wird gezahlt, wenn der bisherige Beruf zu mehr als der Hälfte nicht mehr ausgeübt werden kann. Beim Abschluss sollte darauf geachtet werden, dass die Monatsrente bis zum gewünschten Beginn der Altersrente gezahlt wird. Zudem sollten möglichst umfangreiche Nachversicherungsgarantien enthalten sein, über die sich der Versicherungsschutz bei steigendem Einkommen, verschiedenen Lebensereignissen, möglichen Rentenreformen und bei einem Berufswechsel ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen lässt, empfiehlt die uniVersa.