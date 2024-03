Erstklassiger Gesundheitsschutz für höchste Ansprüche: Der Premiumtarif der DKV

Die DKV bietet seit 2022 einen Gesundheitsschutz der Extraklasse. Damit erschließt sie neue Kunden im Premiumsegment. Mit Erfolg, wie die Nachfrage der vergangenen 24 Monate zeigt

Die umfangreichen, innovativen und teils einzigartigen Leistungen heben den Tarif PremiumMed deutlich von den Angeboten des Wettbewerbs ab.

So verzichtet der Tarif im Bereich Zahngesundheit auf eine Zahnstaffel oder eine Implantatbegrenzung. Für Brillen und andere Sehhilfen erhalten Kunden die höchste Leistung am Markt: 100 Prozent bis zu einer Höhe von 1.500 Euro innerhalb von 24 Monaten. Darüber hinaus Kosten von bis zu 1.500 Euro je Auge bei einer refraktiven Augen-OP (Lasik). PremiumMed-Versicherte profitieren außerdem automatisch vom Programm Best Care – einem speziellen Ärzte-Netzwerk aus 100 Top-Experten. Doch selbst die professionellste Behandlung ersetzt keine vorbeugende gesunde Lebensweise. Deshalb belohnt die DKV leistungsfreie Jahre mit einer der besten Beitragsrückerstattungen am Markt. Bei einer Leistungsfreiheit von mindestens einem Jahr erhalten Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen eine garantierte Beitragsrückerstattung. Zusätzlich ist eine weitere erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung möglich. Die Finanzkraft der DKV ist dabei für Kunden bares Geld wert: Im vergangenen Jahr wurden rund 160 Millionen Euro an Versicherte ausgeschüttet. Neben hohen Leistungszusagen ist auch die Attraktivität für Familien ein zentraler Aspekt in der Tarifgestaltung. Eltern erhalten eine Entbindungspauschale von 1.500 Euro je Entbindung. Bei Bezug von Elterngeld gibt es eine Elterngeldpauschale von bis zu 3.600 Euro on top.

Der Tarif PremiumMed bietet das modernste Leistungsversprechen am Markt. Einfach und transparent mit einer Vielzahl an attraktiven, auf den Kundenbedarf ausgerichteten Tarifleistungen. Das bestätigen auch externe Ratingagenturen wie Assekurata, Franke & Bornberg, Morgen & Morgen und Softfair.

