Erfreuliche Entwicklung in der beruflichen Vorsorge: Baloise-Sammelstiftung «Perspectiva» wächst weiter

Mit einer Performance von über sechs Prozent und einem Deckungsgrad von über 109 Prozent etabliert sich «Perspectiva» weiter als attraktiver Anbieter und verzinst die Altersguthaben mit dreProzent. Weiterhin ergänzt Baloise ihr Angebot mit den höchsten Sicherheitsstandards ihrer Vollversicherung und bietet damit sicherheitsaffinen Kunden gerade in aktuell unsicherem geopolitischem Umfeld volle Garantien.

Baloise Perspectiva steigert Stiftungsvermögen auf über CHF 2 Mrd.

Auch 2025 setzt Perspectiva ihre erfolgreiche Entwicklung fort. Mit einer Steigerung des Stiftungsvermögens auf CHF 2.1 Mrd. überschreitet sie 2025 erstmals die 2-Milliarden- Grenze und etabliert sich weiter als starke Anbieterin im Markt der teilautonomen Sammelstiftungen. Die Steigerung der angeschlossenen Unternehmen auf 5’321 (Vorjahr 5’186) bei weiterhin gesunder Bestandesstruktur zeigt die nachhaltige Entwicklung der Perspectiva.

Auch 2025 bewegte sich Perspectiva sehr erfolgreich im Anlagemarkt und erzielte eine starke Performance von 6.6%. Die Versicherten profitieren für das vergangene Jahr von einer attraktiven Verzinsung von 3.0%. Für die zukünftige Entwicklung profitiert Perspectiva von einem gesteigerten Deckungsgrad von 109% (Vorjahr 105%). Sie zeigt damit auch weiterhin eine solide Überdeckung und ist auch für ein volatileres Anlageumfeld in der aktuell herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Situation bestens vorbereitet.

Die Vollversicherung garantiert weiterhin absolut sichere Vorsorgelösung

Für Baloise-Kunden mit einem ausgeprägteren Sicherheitsbedürfnis ist das Vollversicherungsangebot die ideale Lösung. Gerade im aktuellen, geopolitisch zunehmend unberechenbaren Umfeld bietet sie höchste Sicherheit und erlaubt es den Kunden, sich im auch wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Baloise hat die überobligatorischen Altersguthaben mit 1.75 % verzinst und den Überschussfonds mit CHF 65 Mio. geäufnet. Diese nachhaltige und solide Verzinsung stellt sicher, dass sich die Kundinnen und Kunden auf eine stabile finanzielle Zukunft verlassen können.

Stabile Ergebnisse in herausforderndem Umfeld

Baloise erzielt in der beruflichen Vorsorge einen Gewinn von CHF 46 Mio. Die Ausschüttungsquote im Geschäft, das der Mindestquote unterliegt, beträgt 91.1%. In einem von geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld, wurde ein solider Nettokapitalertrag in der Höhe von CHF 273 Mio. in der Betriebsrechnung erzielt.