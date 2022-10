Erfolgreiches Pooltreffen in Dortmund

Am Vortag der DKM fand das bereits 26. Treffen der beim Bundesverband Finanzdienstleistung AfW angesiedelten Initiative „Pools für Makler“ statt. Teilnehmer waren Vorstände und Geschäftsführer nahezu aller namhaften Maklerpools und Verbünde.

Eine Vielzahl von Themen wurden besprochen. Unter anderem zum aktuellen Stand der Branchenthemen aus dem Koalitionsvertrag, dem Provisionsdeckel bzw. Provisionsdeckel im LV-Bereich, dem geplanten Renteninformationssystem und dem Bemühen, mehr und mehr branchenübergreifende Initiativen zu starten oder zu unterstützen gab es einen regen Austausch.

Die Initiative bietet seit der Diskussion um das Lebensversicherungsreformgesetz 2013 den maßgeblichen Pools und Verbünden ein Podium für den Meinungsaustausch und gemeinsame Aktionen. Zugleich ist die Plattform im Bedarfsfall ihre einheitliche „Stimme nach Außen“.

„Die diesjährige Teilnehmerliste zeigt den hohen Stellenwert den diese Initiative sich über die Jahre bei den Pools und Verbünden erarbeitet hat. Heute ist die Interessenvertretung der Maklerschaft in Deutschland durch den AfW und diese Initiative wichtiger denn je.“, so AfW-Vorstand Norman Wirth. „Wir freuen uns, als AfW die Plattform für eine so hochkarätige Initiative bieten zu können“.

(AfW)