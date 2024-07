Eintrittskarte in die PKV

Die Hallesche Krankenversicherung hat ein neues Angebot. Vorständin Wiltrud Pekarek erläutert die Details

Frau Pekarek, die Hallesche hat einen Optionstarif für Medizin- und Zahnmedizin-Studenten entwickelt. Warum das?

WILTRUD PEKAREK: Die Studenten sind die Ärzte und Zahnmediziner von morgen. Damit sind sie als potenzielle Vollversicherungskunden eine einkommensstarke Zielgruppe, die wir schon frühzeitig ansprechen möchten. Mit dem Optionstarif können sie sich schon heute den Zugang zur PKV sichern.

Wie funktioniert das und worum geht es bei Ihrem Optionstarif STUDI.med?

WILTRUD PEKAREK: Der aktuelle Gesundheitszustand der Studentinnen und Studenten wird bereits heute für später gespeichert. Sollten während des Studiums gesundheitliche Probleme auftreten, haben diese nach dem Medizin- beziehungsweise Zahnmedizinstudium keine negativen Auswirkungen bei einem gewünschten Wechsel in die PKV. Sie müssen sich also keine Gedanken darüber machen, abgelehnt zu werden.

Welche Optionen bietet STUDI.med nach dem Studium?

WILTRUD PEKAREK: Wenn das Gehalt am Anfang der Karriere noch unterhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt – 2024 sind das 69.300 Euro – können sich die Studierenden weiterhin den Zugang zur PKV sichern oder die Option für den Abschluss einer Zusatzversicherung, zum Beispiel eine Zahnzusatz, verwenden. Steigt das Gehalt über die Versicherungspflichtgrenze, kann sich der Kunde bei uns privat krankenversichern – ganz ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Wieso ist dieser Optionstarif aus Ihrer Sicht besser als vergleichbare Angebote?

WILTRUD PEKAREK: Weil es großartige Leistungen on top gibt, die genau zum Bedarf von Menschen im Studium passen. Der Tarif STUDI.med enthält zusätzlich einen Auslandskrankenschutz für jede Reise bis acht Wochen. Darüber hinaus enthalten die Versicherten Zugang zur Videosprechstunde und bei Bedarf vereinbaren wir einen Termin beim Facharzt für sie. Das Highlight ist unser limitiertes Angebot, mit dem sich die Studenten den monatlichen Beitrag von 4,94 Euro zurückverdienen können. Wer an zwei Umfragen pro Jahr teilnimmt, erhält 60 Euro. Dadurch schaffen wir uns ein Kundenpanel, das uns immer näher an die Bedürfnisse unserer jungen

Kunden bringt.

Vielen Dank für das Gespräch.

