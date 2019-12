E-Health-Service

Die Digitalisierung spielt auch im Gesundheitswesen eine immer größere Rolle. So baut auch die Gothaer Krankenversicherung ihren E-HealthService immer weiter aus. Die einzelnen Angebote decken nicht nur körperliche, sondern auch seelische Leiden ab – etwa schnelle Hilfe bei psychischen Problemen.

Depressionen, Ängste oder Panikattacken können das Leben extrem beeinträchtigen. Termine bei Psycholo gen oder Psychotherapeuten sind jedoch oft erst nach langer Wartezeit zu bekommen. Und manch einer kann oder möchte auch gar nicht regelmäßig zu einem Gespräch in eine Praxis fahren. Schnelle Hilfe kann hier das Selfapy-Programm der Gothaer leisten.

„Bei Selfapy handelt es sich um ein kostengünstiges, anonymes und flexibles dreimonatiges Programm, das in Belastungssituationen unterstützen soll und von erfahrenen Psychologen entwickelt wurde“, beschreibt Kabil Azizi, Vertriebskoordinator Krankenversicherung bei der Gothaer, die Idee. Die Grundlage bildet dabei die kognitive Verhaltenstherapie. Die psychologische Begleitung findet entweder via Chatfunktion oder durch Gespräche am Telefon statt. Für Vollversicherte der Gothaer Krankenversicherung ist die Nutzung komplett kostenlos.

Unterstützung soll unkompliziert sein

Neben Selfapy gibt es bei der Gothaer noch viele weitere digitale Angebote. Das reicht von der Online-Videosprechstunde mit Ärzten über die digitale Rückenschule bis hin zur Tinnitus-Behandlung per App. Bei schwereren Erkrankungen können sich Patienten auch eine zweite Meinung einholen oder sich bei der Suche nach einem Spezialisten helfen lassen. „All diesen Angeboten ist gemein, dass Versicherte eine unkomplizierte Unterstützung im Krankheitsfall erhalten und sich ihre Beschwerden deutlich lindern sollen“, erzählt Azizi. „Im besten Fall wirken die Maßnahmen sogar so, dass eine Krankheit gar nicht erst entsteht.“

Alle Befunde an einem Ort gespeichert

Dabei kommt der elektronischen Gesundheitsakte Vivy für das Smartphone eine wichtige Bedeutung zu. Befunde, Arztberichte, Laborwerte und Röntgenbilder können dort zusammen gespeichert werden und stehen so jederzeit zur Verfügung. „Die Entscheidung, welche Daten erfasst werden und wer sie lesen darf, liegt selbstverständlich komplett beim Nutzer“, betont der Gothaer Vertriebskoordinator. Mit einer Ende-zu-EndeVerschlüsselung sichere Vivy den anonymen und sicheren Datenaustausch. Neben den Speicherfunktionen kann die App an Arztbesuche, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Medikamenteneinnahme erinnern.

Die digitale Sprechstunde: TELECLINIC

„Muss der Versicherte doch einmal einen Arzt konsultieren, möchte dafür jedoch nicht in einem Wartezimmer warten, kann er sich bei TeleClinic anmelden und Ärzte ganz einfach per Telefon, Video oder Chat kontaktieren“, erläutert Azizi. Elektronische Rezepte oder auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung können dabei ebenso ausgestellt werden wie bei einem Arztbesuch von Angesicht zu Angesicht. Die Kosten für Tele Clinic übernimmt die Gothaer in dem Umfang, der im Tarif geregelt ist. Um Rechnungen ebenfalls digital zu bearbeiten, hat der Kölner Krankenversicherer eine GesundheitsApp für Android und iOS entwickelt. Schnell und einfach kann der Versicherungsnehmer seine Rechnungen darüber einreichen und bekommt ebenso schnell die Erstattung. Portokosten entfallen auf diese Weise ebenfalls. „Insbesondere bei unserer Gesundheits-App bemerken wir, wie aufgeschlossen die Menschen gegenüber den digitalen Möglichkeiten im Gesundheitswesen sind“, sagt Azizi.

Neben all den digitalen Leistungen informiert die Gothaer ihre Versicherten sowie andere Gesundheitsinteressierten mit klassischen Broschüren im PDF-Format. Themen wie Rücken- oder Schlafcoach, gesunde Zähne oder Tipps zu Ernährung und Bewegung stehen dabei im Vordergrund. „Wir möchten uns als ein Begleiter zum Thema Gesundheit positionieren und werden unsere bisherigen Angebote weiter ausbauen sowie neue Ideen umsetzen“, erklärt Kabil Azizi.

(Gothaer)