Dreifach ausgezeichnet

Zum Jahresende kann die Süddeutsche Krankenversicherung a. G. (SDK) gleich mit drei Auszeichnungen aufwarten. Beim erstmals ausgelobten Assekuranz-Award der Mein Geld Medien Gruppe wurde sie mit dem ersten Platz in der Kategorie „Assekuranz Kranken“ ausgezeichnet.

Zudem erhielt sie im jährlichen Vergleich der renommierten Ratingagentur Assekurata erneut die Note „A+/sehr gut“ und – ebenfalls von Assekurata – eine separate Auszeichnung für ihr gutes Gesundheitsmanagement.

„Diese Auszeichnungen sind Beleg dafür, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung als Gesundheitsspezialist gut positioniert sind“, so Dr. Ralf Kantak, Vorstandsvorsitzender der SDK, zu den Ergebnissen.

„Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit stehen unsere Mitglieder für uns im Mittelpunkt und somit richten wir unser Handeln konsequent an ihren Bedürfnissen aus. Gesundheitsspezialist zu sein, bedeutet für uns viel mehr, als einfach nur Rechnungen zu erstatten. Wir sind für unsere Kunden da und helfen ihnen, gesund zu werden, gesund zu bleiben und auch gesund zu leben. Und das ein Leben lang“, so Kantak weiter zur Strategie der SDK.

Erneute Auszeichnung für kundenorientiertes Gesundheitsmanagement

Diese Ausrichtung wurde nun durch die Ratingagentur Assekurata bestätigt und gelobt. Beim noch jungen Rating zum Gesundheitsmanagement von privaten Krankenversicherern, bei dem die SDK im vergangenen Jahr Pilotteilnehmerin war, konnte sich das Fellbacher Unternehmen erneut eine Auszeichnung sichern. Unter die Lupe genommen wurden dabei zusätzliche Serviceleistungen, die die Versicherer gegenüber ihren Kunden anbieten sowie deren Qualität und Tiefe.

„Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Angebote hochwertig sind und unseren Mitgliedern nachhaltig Mehrwerte stiften“, so Benno Schmeing, als Vorstand bei der SDK u. a. zuständig für die Produktentwicklung und das Gesundheitsmanagement. Assekurata lobte im Ergebnisbericht darüber hinaus auch die individuelle Beratung und Unterstützung der SDK für ihre Versicherten.

„A+ / sehr gut“ im Unternehmensrating privater Krankenversicherer

Die mitgliederorientierte Ausrichtung findet auch im übergreifenden Rating privater Krankenversicherer von Assekurata Anerkennung. Der branchenweit renommierte Vergleich unterscheidet fünf Teilqualitäten, eine davon ist die Kundenorientierung. Hier erhielt die SDK die Note „sehr gut“. Mit derselben Note wurde auch die Teilqualität „Erfolg“ bewertet, die u. a. die Ertragssituation näher beleuchtet.

Im Hinblick auf Wachstum und die Attraktivität am Markt erhielt die SDK von Assekurata die Bewertung „zufriedenstellend“.

„Wir haben nach der Einführung unserer neuen Zusatztarife für Privat- und Firmenkunden eine umfassende, leistungsstarke und zugleich flexible Produktpalette, in der für jeden etwas dabei ist“, so Olaf Engemann, Vorstand bei der SDK für Vertrieb und Marketing.

„Schon in diesem Jahr haben wir im Neugeschäft kräftig zugelegt. In Sachen Wachstum haben wir daher bereits die entsprechenden Weichen gestellt.“

Als „exzellent“ bewertete die Ratingagentur die Beitragsstabilität der SDK. Als besonderes Qualitätsmerkmal sieht Assekurata hierbei die Tatsache, dass bei der SDK in der Vollversicherung keine klassischen Paralleltarife existieren. So reduzieren sich der Wechseldruck und unerwünschte Bestandsbewegungen auf ein Minimum.

Ebenfalls ein „exzellent“ erzielt die SDK im Teilbereich „Sicherheit“. Erfolgsfaktoren hierbei sind u. a. die überdurchschnittliche Eigenkapitalquote sowie die sogenannte SCR-Quote, eine aufsichtsrechtliche Sicherheitsmittel-quote nach Solvency II. Auch bei dieser Kennzahl übertrifft die SDK den Branchenschnitt bei Weitem.

In Summe ergibt dies wieder die Gesamtbewertung „A+ / sehr gut“. Mit dieser Note glänzt die SDK im Assekurata-Rating bereits seit vielen Jahren und unterstreicht damit ihre seriöse, nachhaltige Geschäftspolitik.

Erster Platz beim Assekuranz-Award

In die Reihe der Auszeichnungen fügt sich nun eine neue Top-Platzierung ein. Beim neu ins Leben gerufenen Assekuranz-Award der Mein Geld Medien Gruppe sicherte sich die SDK den ersten Platz in der Kategorie „Assekuranz Kranken“. Die Jury des Awards setzt sich aus erfahrenen Persönlichkeiten der Versicherungsindustrie zusammen. Dazu gehören beispielsweise Vorstände großer Maklerverbände, Leiter von Ratingagenturen oder auch Aktuare.

In der Bewertung setzten sich diese Branchenvertreter intensiv mit den Unternehmen sowie deren Produkten auseinander. Die SDK konnte dabei wiederum mit ihrer hervorragenden Kundenorientierung und den damit verbundenen Zusatzservices punkten.

„Die Preisverleihung musste Corona-bedingt leider auf nächstes Jahr verschoben werden. Dennoch sind diese Auszeichnungen drei schöne Bescherungen zu Weihnachten, die wir uns selbst erarbeitet haben. Sind sie doch Lohn für das große Engagement all unserer Mitarbeitenden, die unsere strategische Ausrichtung als Gesundheitsspezialist täglich in die Praxis umsetzen“, so Kantak.

(SDK)