Versicherungen

Dr. Patrick Ring ist neuer Head of Data Analytics & KI beim Münchener Verein

Der Münchener Verein hat mit Dr. Patrick Ring einen erfahrenen Experten für Künstliche Intelligenz und Datenanalyse als Head der neu gegründeten Abteilung Data Analytics & KI gewonnen

© Münchener Verein

In seiner neuen Rolle gestaltet Dr. Ring seit dem 01.07.2025 die datengetriebene Transformation des Unternehmens maßgeblich mit, um diese weiter voranzutreiben. Mit diesem Schritt bestätigt der Münchener Verein sein stetiges Streben nach digitaler Innovation.

Auch mit der Gründung der Abteilung Data Analytics & KI setzt der Münchener Verein einen klaren Meilenstein in seiner digitalen Agenda. Der Aufbau eines eigenen Kompetenzzentrums für Daten und Künstliche Intelligenz ist Ausdruck eines konsequent verfolgten Innovationsanspruchs und ein deutliches Bekenntnis dazu, eine führende Rolle in der digitalen Transformation der Versicherungsbranche einzunehmen. COO Sebastian Hartmann unterstreicht: „Unsere Zukunftsfähigkeit hängt auch davon ab, dass wir unsere Daten und die Möglichkeiten der KI nutzen. Deswegen freue ich mich auf die Mehrwerte des Teams und wünsche Patrick Ring gutes Gelingen!“

Dr. Patrick Ring betont: „Unser Ziel ist es, mit Data Analytics und KI einen konkreten, messbaren Mehrwert für den Münchener Verein zu schaffen – immer in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen“. Neben dem strategischen Aufbau einer modernen Analytics-Infrastruktur liegt sein Fokus zudem auf der Entwicklung und Umsetzung konkreter Anwendungsfälle.

Vor seinem Wechsel zum Münchener Verein war Dr. Ring in leitender Funktion bei der ARAG Krankenversicherungs-AG im Bereich Analytics und KI tätig. Besonders gereizt habe ihn die Möglichkeit, beim Münchener Verein ein neues Team aufzubauen und in einem äußerst innovationsfreudigen Umfeld nachhaltige Impulse zu setzen: „Bereits bestehende Lösungen wie der digitale Assistent ‘MV Schorsch’ zeigen die Innovationskraft des Münchener Verein – hier möchte ich mit meinem Team anknüpfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen des Hauses tragfähige Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.“

