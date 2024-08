Dr. Frank Welfens zum Vorstandsvorsitzenden der Haftpflichtkasse berufen

Welfens kommt von der WGV Versicherung, wo er seit 2017 als Mitglied des Vorstands den Vertrieb, die Produktentwicklung und Marketing, die Vertragsabteilungen, die Softwareentwicklung und die Digitalisierung der WGV Gruppe verantwortete. Er wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, zum 1. September 2024 den Vorstandsvorsitz von Roland Roider sowie das bislang von Torsten Wetzel verantworte Ressort Betrieb übernehmen. Bevor Welfens zur WGV Versicherung wechselte, war er seit 2009 als Prokurist und Abteilungsleiter für den Allianz-Konzern in München und Unterföhring in verschiedenen Funktionen, insbesondere in der internen Unternehmensberatung und im Vertrieb, tätig. Seine berufliche Laufbahn begann der promovierte Diplom-Kaufmann 2007 bei der Württembergische Versicherung AG, Stuttgart.

Roland Roider hatte den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten, um frühzeitig den Generationswechsel in der Führung des Versicherers anzustoßen. Das von ihm 2022 initiierte Zukunfts- und Transformationsprogramm „Gemeinsam exzellent 2025“ sei dabei, die Ziellinie zu überqueren, und die nun anstehenden Herausforderungen für das Management der Haftpflichtkasse reichten weit über die Dauer seines Vertrags hinaus. Roland Roider steht der Haftpflichtkasse und ihren Vertriebspartnern noch zur Verfügung und wird für einen reibungslosen Übergang Sorge tragen.

Roman Blaser, Aufsichtsratsvorsitzender der Haftpflichtkasse, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frank Welfens eine äußerst kompetente Persönlichkeit mit einer eindrucksvollen Leistungsbilanz und langjähriger Führungserfahrung gewinnen konnten. Welfens wird mit einem neuen Vorstandsteam die Haftpflichtkasse in eine neue Phase führen und auf Erfolgskurs halten. Mein großer Dank gilt Roland Roider, der seit 2012 im Vorstand und seit 2019 als Vorstandsvorsitzender die Haftpflichtkasse geprägt hat. Mit strategischem Weitblick und stets die Bedürfnisse der Kunden und Makler im Blick, hat er Außerordentliches für die Haftpflichtkasse geleistet.“

Roland Roider, Vorstandsvorsitzender der Haftpflichtkasse, sagte: „Dass die Haftpflichtkasse Frank Welfens als meinen Nachfolger gewinnen konnte, ist eine gute Nachricht für unsere Kunden, unsere Partner in der Maklerschaft und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Haftpflichtkasse. Ich übergebe ein gut bestelltes Haus, sodass er die bestmöglichen Startbedingungen vorfindet.“

Dr. Frank Welfens, designierter Vorstandsvorsitzender der Haftpflichtkasse, sagte: „Es gibt wenige Versicherer im Markt, die über eine so gute Reputation in der Maklerschaft verfügen und ein so stetiges Wachstum und eine solche Ertragskraft aufweisen. Ich freue mich sehr auf die herausfordernde Aufgabe, gemeinsam mit einem neuen Vorstandsteam ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Haftpflichtkasse hinzuzufügen.“

Vor dem Hintergrund des vorzeitigen Rückzugs von Roland Roider war der Aufsichtsrat gemeinsam mit den Vorständen zu der Überzeugung gelangt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, den Generationswechsel im Führungsgremium zu vollziehen. Mit den beiden Vorstandsmitgliedern Torsten Wetzel und Rolf Saalfrank hat man sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung der Verträge per Ende September bzw. Ende Dezember 2024 geeinigt.

Roman Blaser dankte den beiden im Namen des Aufsichtsrats für ihre Leistungen und dafür, dass sie diesen strategischen Überlegungen des Aufsichtsrats offen begegnet sind und konstruktiv an einer Lösung mitgewirkt haben: „Torsten Wetzel, seit 2018 Mitglied des Vorstands, hat für die Haftpflichtkasse herausfordernde Zeiten gemeistert und sehr gute Ergebnisse in der von ihm verantworteten Versicherungstechnik erzielt. Rolf Saalfrank hat die Bereiche IT, Betriebsorganisation, PMO sowie Personal & Recht mit Augenmaß, Expertise und Umsetzungsstärke zu einer wirksamen internen Dienstleistungs-Organisation entwickelt. Mit den beiden Programmen zur Umsetzung von VAIT/DORA und zur Erneuerung des Kernversicherungssystems hat er die wichtigsten Initiativen für die Unterstützung der digitalen Transformation erfolgreich aufgesetzt“, würdigte Blaser die Leistung von Saalfrank, der Anfang 2023 das Vorstandsressort Digitalisierung und Technik übernommen hatte.