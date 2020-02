DKV = Pflegekompetenz

750.000 Kunden vertrauen der DKV ihre Pflegepflichtversicherung an, dazu kommen über 470.000 Pflegezusatzpolicen.

Die Pflegezusatzversicherungen der DKV werden in Vergleichstests immer wieder gut bewertet. Das Pflegetagegeld PTG zum Beispiel erhält hier seit Jahren Top-Noten. Bei Pflegebedürftigkeit erhält der Kunde aus dem PTG für jeden Tag das vereinbarte Pflegetagegeld – unabhängig von den tatsächlichen Kosten. Die Höhe kann der Versicherte von fünf bis 160 Euro pro Tag selbst festlegen. Dies entspricht 150 Euro bis 4.800 Euro im Monat. In Abhängigkeit vom festgestellten Pflegegrad erhält der Kunde einen festgelegten Prozentsatz.

Der Kunde bestimmt selbst, in welchem Umfang und wo er Betreuung oder Pflege in Anspruch nimmt. Vor allem für die Versorgung in den eigenen vier Wänden in den am häufigsten vorkommenden, niedrigen Pflegegraden leistet der Tarif PTG sehr viel – und folgt damit dem Wunsch der meisten Menschen, möglichst lange im eigenen Umfeld selbstbestimmt handeln und leben zu können.

Der PTG enthält eine dynamische Komponente, der man widersprechen kann. Der Kunde steigt in jungen Jahren mit einem geringen Beitrag in den Tarif ein. Der Versicherungsschutz erhöht sich dann unabhängig vom Gesundheitszustand des Kunden alle drei Jahre um fünf Euro Tagegeld mit entsprechendem Mehrbeitrag.

Oft trifft Pflegebedürftigkeit Betroffene und Angehörige unvermittelt. Dann stellen sich schnell finanzielle, organisatorische und praktische Fragen. Mit dem neuen Pflege Schutz Paket PSP liefert die DKV hier die nötige Unterstützung. Das Produkt ist ein Paket aus mehreren Leistungen: Ab Versicherungsbeginn können präventiv schon vor dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden, telefonisch und direkt vor Ort. Der Kunde kann sich auch ab sofort zur Pflegebedürftigkeit seines Partners oder seiner Angehörigen wie zum Beispiel der Eltern vor Ort beraten lassen. Weiterer Bestandteil des Paketes ist eine Versorgungs- Garantie innerhalb von 24 Stunden für einen Pflegeheimplatz beziehungsweise zu einem ambulanten Pflegedienst sowie finanzielle Leistungen in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 1.000 Euro. In dieser Kombination ist das Produkt auf dem deutschen Markt derzeit einzigartig.

Den Antragsprozess hat die DKV für Makler besonders einfach gehalten. Mit der Web-Anwendung SmartFill können Makler direkt im Kundengespräch PDF-Anträge für Pflegezusatzversicherungen komfortabel ausfüllen – und das auf verschiedenen Endgeräten (PC, Laptop, iPad, Android-Tablet etc.). Durchgehend digital – von der Zusteuerung passender Antragsformulare, Beiträge und Vertragsunterlagen bis zur digitalen Unterschrift und der direkten Risikoentscheidung am Point of Sale.

(DKV)