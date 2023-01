DKV erweitert App „Meine DKV“ um die elektronische Patientenakte

Die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (DKV) und IBM Consulting setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Mit der Erweiterung der App „Meine DKV“ um die elektronische Patientenakte (ePA) wird es den Versicherten der DKV künftig möglich sein, ihre Gesundheitsdaten, Arztbefunde oder Medikationspläne nicht nur selbst zu verwalten, sondern sie auch mit Ärzten und Apothekern digital auszutauschen. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung beider Unternehmen wurde jüngst unterzeichnet.

„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mit der ePA einen sicheren digitalen Aufbewahrungsort für sämtliche medizinischen Unterlagen aufzubauen und die Nutzung für unsere Kundinnen und Kunden dabei so einfach wie möglich zu gestalten“, erläutert Christoph Klawunn, Mitglied des Vorstands der DKV und dort zuständig für Kundenservice und Digitalisierung. „Mit der ePA wollen wir unseren Versicherten ermöglichen, etwa die Diagnosen und Unterlagen unterschiedlicher Fachärzte untereinander auszutauschen und so noch schneller, präziser und ganzheitlicher behandelt zu werden. Wir freuen uns diesen nächsten Schritt gemeinsam mit unserem bewährten Partner IBM zu gehen.“

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit IBM wird forgesetzt

„DKV und IBM sind bereits seit mehreren Jahren enge Partner beim Ausbau innovativer Technologien. Mit der Entwicklung der ePA setzen wir nun die erfolgreiche Kooperation mit der DKV fort“, so Ronald Fritz, Senior Partner IBM Consulting. Bereits 2019 setzte die DKV, in Zusammenarbeit mit IBM, als erster privater Krankenversicherer die elektronische Gesundheitsakte (eGA) als digitalen Ablageort für Arzttermine, Medikationsdaten oder Vorsorgetermine in der DKV-App „Meine DKV“ um. Mehr als eine halbe Millionen Kundinnen und Kunden nutzen heute die App „Meine DKV“. In 2022 erhielt die DKV über drei Millionen Rechnungen auf dem elektronischen Weg.

„Meine DKV“ wurde bereits mehrfach prämiert

„Unsere App bietet das, was unsere Kundinnen und Kunden erwarten: ein bequemes, einfaches Management und die Unterstützung ihrer Gesundheitsversorgung über das Smartphone“, erklärt Christoph Klawunn. Die App „Meine DKV“ wurde schon mehrfach als „Beste App Deutschlands“ im Bereich Versicherungsservice prämiert, zuletzt im Juni 2022 vom F.A.Z-Institut.

Datenschutz und -sicherheit sind gewährleistet

Die App kann von allen Kundinnen und Kunden, egal ob vollversichert oder ergänzungsversichert, kostenfrei in den gängigen App-Stores heruntergeladen werden. Welche Daten die Kundinnen und Kunden dabei in ihrer digitalen Akte hinterlegen und mit wem sie diese teilen, entscheiden alleine sie. Weder DKV noch die IBM haben Zugriff auf die Daten. Höchste Standards und entsprechende Maßnahmen mit Blick auf die Datensicherheit der Kundinnen und Kunden sind gewährleistet.

(ERGO Group AG)