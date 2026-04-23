Disziplin, Automatisierung und langfristige Partnerschaften als Antwort auf volatile Märkte

Steigende Inflation, geopolitische Unsicherheiten und stark schwankende Kapitalmärkte stellen Anleger wie Finanzvermittler gleichermaßen vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an langfristigen, strukturierten Vorsorgelösungen, die nicht auf kurzfristige Marktprognosen setzen, sondern auf Disziplin, Zeit und Systematik.

Die Mediolanum Group zählt zu den bedeutendsten Finanzgruppen Europas. Mit über zwei Millionen Kunden, einem der größten Beraternetzwerke Europas und einer CET1- Kapitalquote von 23,2 Prozent verfügt das Unternehmen über eine außergewöhnlich solide Basis. Über die Fondsgesellschaft Mediolanum International Funds Limited werden rund 75 Milliarden Euro in einem Multi-Manager-Ansatz verwaltet, der die Expertise von mehr als 70 internationalen Asset Managern und 50 spezialisierten Boutique-Häusern bündelt.

Im Zuge des Markteintritts in Deutschland sprach Isabelle Hägewald mit zwei Vertretern des Unternehmens über Strategie, Produktansatz und die konkrete Unterstützung für freie Makler: Cor Dücker, Leiter der Geschäftsentwicklung Mediolanum Deutschland und Cian Gough, Business Development Officer Mediolanum Deutschland.

Wie unterstützt Mediolanum freie Makler in Deutschland als neuer Partner?

COR DÜCKER: Aus strategischer Sicht versteht Mediolanum seine Rolle darin, Anlegern zu helfen, Kaufkraft zu erhalten und langfristig Vermögen aufzubauen – ein Ziel, das angesichts steigender Lebenshaltungskosten und längerer Lebensarbeitszeiten zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Lösungsansatz basiert auf individualisierbaren Konzepten, die auf bewährten finanzökonomischen Prinzipien wie regelmäßigen Investitionen, Disziplin und langfristigem Investieren beruhen. Ein zentraler Baustein ist die Automatisierung. Durch systematische Strategien werden emotionale Fehlentscheidungen reduziert und Marktschwankungen geglättet. Für Makler bedeutet dies, dass sie ihre Kunden auch in volatilen Phasen strukturiert begleiten können, ohne permanent aufgrund von Marktbewegungen eingreifen zu müssen. Gleichzeitig lassen sich größere Kundenbestände effizient betreuen, ohne an Beratungsqualität zu verlieren.

CIAN GOUGH: Operativ setzt Mediolanum in Deutschland auf eine klare lokale Struktur. Ein eigenes Service- und Onboarding- Team in München begleitet Makler im Tagesgeschäft, während ein dediziertes Vertriebsteam als Ansprechpartner für Partner und deren Kunden fungiert. Ergänzt wird dies durch eine leistungsfähige internationale Infrastruktur, unter anderem in Dublin. Ziel ist es, Komplexität im Hintergrund zu managen und Maklern den Rücken freizuhalten.

Wodurch unterscheiden sich die Produkte von Mediolanum im Markt?

COR DÜCKER: Mediolanum positioniert sich bewusst nicht über einzelne Produktmerkmale, sondern über eine konsistente Methode. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass langfristiger Anlageerfolg weniger von kurzfristigen Marktprognosen, als vielmehr vom Anlegerverhalten abhängig ist. Typische Fehler wie Zögern beim Einstieg, hektisches Umschichten oder das Reagieren auf Schlagzeilen sollen systematisch vermieden werden.

Zeit wird dabei als entscheidender Renditefaktor verstanden. Um diesen Ansatz praktikabel und skalierbar umzusetzen, hat Mediolanum eigene automatisierte Investmentlösungen entwickelt. Diese ermöglichen einen schrittweisen Markteinstieg und reduzieren das Risiko falschen Timings.

CIAN GOUGH: Ein zentrales Beispiel ist der Life Plan, welcher auf der Intelligent Investment Strategy (IIS) basiert. Diese Strategie nutzt Marktschwankungen aktiv: Bei fallenden Märkten wird die Investitionsquote erhöht, bei steigenden Märkten werden Gewinne gesichert. Der gesamte Prozess läuft automatisiert, ohne dass Berater manuell eingreifen müssen. Ergänzt wird das Konzept durch einen Loyalitätsmechanismus, bei dem nach fünf Jahren schrittweise Gebühren zurückerstattet werden.

Wie werden Makler konkret in volatilen Marktphasen unterstützt?

COR DÜCKER: Volatilität wird bei Mediolanum nicht als Störfaktor betrachtet, sondern als normaler Bestandteil funktionierender Kapitalmärkte. Die eigentliche Herausforderung liegt im emotionalen Verhalten der Anleger. Gerade in turbulenten Phasen steigt der Beratungsbedarf, während gleichzeitig die Gefahr von Fehlentscheidungen zunimmt.

CIAN GOUGH: Die Intelligent Investment Strategy setzt genau hier an. Sie passt die Investitionsquote automatisch an Marktbewegungen an und nimmt Maklern damit die Notwendigkeit, kurzfristig reagieren oder permanent erklärend eingreifen zu müssen. Die Strategie agiert antizyklisch, stabilisiert Portfolios und schafft Planungssicherheit.

Für Vermittler bedeutet dies eine deutliche Entlastung: Statt permanent auf Marktschwankungen reagieren zu müssen, können sie sich auf Beziehungsmanagement, strategische Beratung und den Ausbau ihres Geschäfts konzentrieren.

Welche digitalen Werkzeuge stehen Maklern zur Verfügung?

CIAN GOUGH: Mediolanum stellt seinen Partnern eine umfassende digitale Infrastruktur bereit. Dazu zählen interaktive Simulationstools, anschauliche Schulungs- und Erklärvideos sowie transparente Dashboards zur laufenden Portfolioüberwachung. Die Lösungen sind sowohl über etablierte Vergleichsplattformen als auch über eigene Softwareanwendungen für Angebotserstellung und Berechnungen zugänglich. Besonders hervorzuheben ist ein Simulationstool, das die historische Entwicklung der Intelligent Investment Strategy in unterschiedlichen Marktphasen darstellt. Damit lassen sich komplexe Zusammenhänge verständlich visualisieren und das Vertrauen der Kunden nachhaltig stärken.

Wie sieht der langfristige Unterstützungsansatz für Vermittler aus?

CIAN GOUGH: Neben Technologie setzt Mediolanum seit über vier Jahrzehnten auf kontinuierliche Weiterbildung, persönliche Betreuung und langfristige Partnerschaften. Der Fokus liegt darauf, Vermittlern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Ein wesentliches Ziel ist es, Anleger langfristig investiert zu halten. Viele Kunden scheuen den Einstieg in Aktienmärkte oder reagieren emotional auf Schwankungen. Durch automatisierte Lösungen wie den Life Plan werden diese Verhaltensmuster systematisch abgefedert. Makler müssen weniger Zeit in die Beruhigung von Kunden investieren und können sich stärker auf strategische Beratung und Wachstum fokussieren.

Welche Vision verfolgt Mediolanum im deutschen Maklermarkt?

COR DÜCKER: Mediolanum strebt im deutschen Markt den Aufbau langfristiger, vertrauensbasierter Partnerschaften an. Ziel ist es, Maklern Lösungen an die Hand zu geben, die die Beratung vereinfachen, Kundenbeziehungen stärken und langfristige finanzielle Sicherheit fördern.

Dabei bringt das Unternehmen seine Erfahrungen aus etablierten Märkten wie Italien und Spanien ein, in denen automatisierte Investmentstrategien bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden. Diese Expertise soll mit lokalen Marktkenntnissen kombiniert werden, um Lösungen zu entwickeln, die sowohl regulatorisch als auch kulturell zum deutschen Markt passen.

Der Anspruch ist klar formuliert: Investieren soll für Makler und Kunden einfacher, transparenter und nachhaltiger werden – auch und gerade in volatilen Zeiten.

Vielen Dank für das Gespräch.