Die Stuttgarter zeigt weiterhin Stärke – Wachstum auch im Geschäftsjahr 2020

Der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ist es im von der Corona-Pandemie gekennzeichneten Geschäftsjahr 2020 und unter herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gelungen, weiter erfolgreich zu wachsen. Die Stuttgarter steigerte ihre gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen nach laufendem Beitrag 2020 um 0,6 % auf 541,9 Mio. Euro. Der Markt entwickelte sich dagegen mit ca. -1 % rückläufig. Die gesamten Beitragseinnahmen im Leben-Bereich sind auf 615,1 Mio. Euro gestiegen (2019: 605,9 Mio. Euro), das heißt um 1,5 % im Vorjahresvergleich (Markt: ca. -0,4 %). Auch im Schaden- und Unfallbereich gelang es der Stuttgarter, weiter zu wachsen. Die für die Schaden- und Unfallsparte verantwortliche Stuttgarter Versicherung AG weist für 2020 gesamte Beitragseinnahmen von 125,3 Mio. Euro aus. Das entspricht einem Plus von 2,5 %.

Die Stuttgarter Leben konnte die Unternehmenssubstanz weiter stärken. Ihr Eigenkapital beträgt nun 175 Mio. Euro (2019: 166 Mio. Euro). Und das, obwohl die Zuführung zur Zinszusatzreserve in Höhe von 60,3 Mio. Euro das Ergebnis belastet. Die Eigenkapitalquote konnte das Unternehmen mit 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr stabil halten. Die Branche wies hier in 2019 lediglich 2,1 % auf.

„Wir bieten zeitgemäße Altersvorsorgeprodukte mit Renditechancen, die unsere Geschäftspartner und Kunden im anhaltenden Niedrig- und Negativzinsumfeld überzeugen“, sagt Frank Karsten, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter. Kapitalmarktorientierte Altersvorsorgekonzepte machen einen Anteil von rund 70 % am gesamten Neugeschäft der Stuttgarter Leben aus.

Die Stuttgarter modernisiert kontinuierlich ihre Vorsorgelösungen. So hat das Unternehmen jüngst ihr Angebot im Bereich Altersvorsorge vereinfacht und optimiert. Neben das Erfolgsmodell ihrer sicherheitsorientierten Indexrente index-safe stellt Die Stuttgarter seit Januar 2021 die neue, chancenorientierte Fondsrente performance+. „Beide Anlagekonzepte ermöglichen es unseren Kunden, auch in Zeiten von Negativzinsen mit chancenreicherem Sparen ein attraktives Vorsorgevermögen aufzubauen“, so Frank Karsten. „Damit können Vermittler jeden Kunden mit nur zwei Anlagekonzepten bedarfsgerecht und zeitgemäß beraten.“