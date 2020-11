Die Stuttgarter erhält Sustainable Award in Finance für die GrüneRente

Das führende Software- und Analysehaus Morgen & Morgen hat zusammen mit dem Bankmagazin und dem Versicherungsmagazin zwei Produkten der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. den Sustainable Award in Finance verliehen. Bei den prämierten Produkten handelt es sich um die GrüneRente invest und die GrüneRente performance-safe. Die beiden nachhaltigen Rentenangebote konnten jeweils in den Bereichen Environment und Social überzeugen. Die Stuttgarter ist unter den Preisträgern das einzige Unternehmen, das mit zwei Sieger-Produkten vertreten ist. Von allen Einreichungen erhielten insgesamt acht Produkte einen Preis. Der Sustainable Award in Finance wird 2020 zum ersten Mal verliehen. Er zeichnet Investmentprodukte, Sparprodukte, Finanzierungsprodukte und Versicherungen aus, die Umwelt - und Klimaschutz sowie soziale und unternehmerische Verantwortung in den Mittelpunkt stellen.

Genau mit diesen Eigenschaften können beide prämierten Produkte der GrüneRente punkten. Die fondsgebundene GrüneRente invest ermöglicht eine investmentorientierte Vorsorge mit hohen Renditechancen. Die Hybridrente GrüneRente performance-safe kombiniert hingegen die Sicherheit eines klassischen Anlageprodukts mit den Renditechancen einer fondsgebundenen Kapitalanlage. Beide bieten eine Auswahl aus rund 20 nachhaltigen Fonds . Bei beiden Varianten ist die Nachhaltigkeit jederzeit zu 100 % gewährleistet: sowohl in der Ansparphase als auch im Rentenbezug. Zudem ist die GrüneRente für alle Altersvorsorge -Schichten verfügbar: als BasisRente, RiesterRente, Privatrente und Kindervorsorge sowie in der betrieblichen Altersversorgung. Dadurch hebt sich Die Stuttgarter deutlich von anderen Anbietern ab.

Fondsauswahl überzeugt die Jury

Die Jury von Morgen & Morgen begründet ihre Entscheidung mit der Nachhaltigkeit der Fonds , die bei den prämierten Produkten zur Auswahl stehen: „Die Anbieterin, die Stuttgarter Lebensversicherung , achtet bei der Vorauswahl der Fonds auf die Nachhaltigkeitskompetenz bzw. das -Rating sowie die Transparenz der Investmentgesellschaft“, so die Jurymitglieder. Das Fonds -Universum sei klar definiert und entsprechend dokumentiert. Auch Die Stuttgarter als gesamtes Unternehmen konnte beim Thema Nachhaltigkeit überzeugen: Von der Jury hervorgehoben wurden ihr umfassendes Engagement und ihr zukunftsgerichteter Ansatz. Das Informationsangebot an Vermittler, sich in Online-Seminaren über Nachhaltigkeit und nachhaltige Fonds zu informieren, floss ebenfalls in die Jurybegründung ein.

Award ist Bestätigung für den nachhaltigen Kurs der Stuttgarter

Ralf Berndt, Vorstand Vertrieb, Marketing und Kooperationsvertrieb der Stuttgarter, erklärt die Auszeichnungen für die GrüneRente invest und die GrüneRente performance-safe: „Mit der Einführung der GrüneRente in 2013 haben wir in Sachen nachhaltiger Altersvorsorge echte Pionierarbeit geleistet. Seitdem haben wir unser Portfolio stetig weiterentwickelt und bieten heute moderne Vorsorgekonzepte, die den wachsenden Ansprüchen unserer Kunden und Geschäftspartner hinsichtlich Nachhaltigkeit gerecht werden. Der Sustainable Award in Finance bestärkt uns darin, auf dem richtigen Weg zu sein und diesen Kurs auch fortzusetzen.“

Das Thema Nachhaltigkeit wird im nächsten Jahr durch die Transparenz-Verordnung der Europäischen Union an Bedeutung gewinnen. Die Verordnung regelt, dass spätestens ab März 2021 unter anderem Vermittler ihren Kunden gegenüber Informationen zum Thema Nachhaltigkeit liefern müssen. Ralf Berndt: „Die Transparenz-Verordnung eröffnet zusätzliche Chancen. Wir erwarten, dass sich dadurch die nachhaltige Altersvorsorge deutlich positiv entwickeln wird.“

(Die Stuttgarter)