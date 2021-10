Die SDK ist zum achten Mal fairster privater Krankenversicherer Deutschlands

Der Titel wird jährlich vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv vergeben.

„Die Verleihung eines solchen Preises ist für sich schon eine tolle Auszeichnung“, so Benno Schmeing, Vorstand bei der SDK für Versicherungstechnik, Betrieb und Kapitalanlage. „Dass wir als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit das Wohl unserer Mitglieder in den Fokus stellen und diese Prämisse konsequent in allen Bereichen umsetzen, wird durch diesen Preis deutlich. Denn er beruht auf einer breit angelegten Umfrage und spiegelt daher die Zufriedenheit unserer Kunden mit der SDK wider.“

Grundlage für die Auszeichnung durch das Deutsche Institut für Servicequalität und den Nachrichtensender n-tv ist eine umfangreiche Befragung von deutschen Konsumenten. Über 63.000 Kundenmeinungen wurden zur Ermittlung der Sieger eingeholt und dabei rund 830 Unternehmen bewertet. Untersucht wurde unter anderem, ob Preise und Leistungen der Unternehmen in einem fairen Verhältnis stehen, ob sich die Verbraucher auf die Aussagen der Anbieter verlassen können und ob transparent über Preisbestandteile und Vertragsbedingungen informiert wird. Weiteres ausschlaggebendes Kriterium für die besondere Auszeichnung war die kundenorientierte Reaktion der Firmen bei Beschwerden.

Die SDK sieht sich durch die erneute Auszeichnung in ihrer strategischen Ausrichtung zum Gesundheitsspezialisten bestätigt. So will sie für ihre Versicherten mehr tun als nur Rechnungen zu erstatten. Vertriebs- und Marketingvorstand Olaf Engemann erklärt hierzu: „Wir begleiten unsere Kunden ein Leben lang, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Als verlässlicher Partner, der in allen Gesundheitsfragen zur Seite steht. ‚Einfach für Ihr Leben da‘ ist nicht umsonst unser Motto.“

Da die sonst übliche Preisverleihung in Berlin aufgrund der aktuellen Pandemie nicht stattfinden konnte, nahmen Olaf Engemann und Benno Schmeing den Preis, der sich nun zu den anderen Auszeichnungen reiht, in Fellbach und stellvertretend für die gesamte SDK entgegen. Dabei „begleitet“ haben sie zwei der „Musterkunden“, die in der SDK täglich und symbolisch daran erinnern, die Interessen der Versicherten in den Fokus zu rücken. „Wir danken im Namen des Vorstands allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Auszeichnung durch ihren täglichen persönlichen Einsatz für unsere Mitglieder überhaupt erst möglich gemacht haben“, so die beiden Vorstände.

(SDK)