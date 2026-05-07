Die Optionswelt der Hallesche – einfach erklärt

Die Optionswelt der Hallesche ist ein einzigartiges Konzept innerhalb der privaten Krankenversicherung. Option bedeutet in der Versicherungssprache: Ein vertraglich zugesichertes Recht, später in bestimmte Versicherungen (z. B. Zusatz- oder Vollversicherung) zu wechseln – ohne erneute Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten.

Normalerweise gilt in der PKV: Je älter ein Kunde wird oder je mehr gesundheitliche Probleme auftreten, desto schwieriger und teurer wird der Einstieg. Die Optionswelt setzt hier an und schützt den Kunden vor diesem Risiko:

• Der aktuelle Gesundheitszustand wird gespeichert, egal was in den kommenden Jahren passiert

• Egal ob Unfall, Krankheit oder langfristige Therapie: Die Option bleibt bestehen, ohne Zuschläge oder Ablehnungen

• Der Wechsel in leistungsstarke PKV-Tarife ist damit dauerhaft gesichert – flexibel, planbar und ohne Gesundheitsrisiko

Für viele Menschen – zum Beispiel Studenten, junge Berufseinsteiger, angehende Ärzte oder ganz allgemein GKV-Versicherte, deren beruflicher Werdegang ihnen später einmal die Wechselmöglichkeit in die PKV eröffnet – ist dies ein enormer Vorteil:

Sie können sich aktuell meist noch nicht sofort für die PKV entscheiden, können sich aber alle PKV-Möglichkeiten für die Zukunft offenhalten. Die Hallesche ist dabei der einzige Anbieter, der die Optionswelt so konsequent, verbraucherfreundlich und mit minimalen Gesundheitsfragen anbietet.

USPS DER HALLESCHE – KURZ & EINZIGARTIG

• Einziger PKV-Anbieter mit Optionstarif für Medizinstudenten (STUDI.med) mit nur einer Gesundheitsfrage

• Einziger Anbieter mit Studenten-Optionstarif (OPTI.free) mit minimalem Risiko- Check bei Eintrittsalter bis 26 Jahre

• STUDI.med ist der einzige Optionstarif am Markt, der den Kunden effektiv null Euro kostet (zwei jährliche 30-Euro-Kickbacks bei Teilnahme an zwei Umfragen)

• Optionstarife sichern den aktuellen Gesundheitszustand, egal was im Laufe des Studiums oder Berufs passiert

• Attraktive Gesundheitsservices bereits ab Vertragsbeginn

ATTRAKTIVE GESUNDHEITSSERVICES

Alle Optionstarife (STUDI.med, OPTI.free, JOKER, OK) bieten sofort Zugang zur digitalen Gesundheitswelt der Hallesche:

Gesundheitstelefon & Facharzt-Service (24/7)

• Erreichbar rund um die Uhr, in über 20 Sprachen

• Medizinische Beratung zu Krankheiten, Vorsorge und Behandlungen

• Unterstützung bei Facharztterminen, inklusive Terminvereinbarung

• Recherche zu Spezialisten und besonderen Behandlungsangeboten

Videosprechstunde – Arztkontakt überall

• 24/7 digitale Arztgespräche – ohne Wartezimmer

• Fachärzte verschiedener Disziplinen

• Bequem, ortsunabhängig, unbegrenzt

Hallesche4u-App

• Vertragsübersicht & einfache Datenänderung

• Digitales Gesundheitsportal & Symptom-Checker

• Teilnahme an STUDI.med-Umfragen direkt möglich

OPTI.FREE – DER FLEXIBLE EINSTIEG IN DIE PKV-WELT

Warum OPTI.free?

• Gesundheit ist wertvoll – und Vorerkrankungen verteuern oder verhindern späteren PKV-Schutz

• OPTI.free verhindert lebenslange Zuschläge oder Ablehnungen

• Ein späterer Wechsel in Zusatz- oder Vollversicherung ist ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich Vorteile von OPTI.free

• Keine Wartezeiten

• Sofortiger Zugang zu allen Gesundheitsservices

• Nutzung von Optionen auf Zusatzversicherung bei Lebensereignissen (Heirat, Geburt, Berufsstart etc.)

• Kann auch bei Auslandsaufenthalten weitergeführt werden

• Versichert bis Alter 49

Zielgruppe

• GKV-Versicherte bis 44 Jahre

• Auch für freiwillige GKV-Versicherte und Personen mit Heilfürsorge

Optionen auf Zusatzversicherungen

• Ambulant, stationär, Zahn

• Krankentagegeld & Krankenhaustagegeld

• Wechsel möglich bei vielen Lebensereignissen sowie alle fünf Lebensjahre

Optionen auf Vollversicherung

• Private Vollversicherung (inkl. Beihilfetarife), Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld, Pflegepflichtversicherung

• Wechsel möglich bei Ende der GKV-Versicherungspflicht beziehungsweise GKVWahltarifs innerhalb von sechs Monaten sowie bis zu 36 Monate danach bei Änderung des GKV-Beitrags sowie bei Ende des Anspruchs auf Heilfürsorge beziehungsweise eines langfristigen Auslandsaufenthalts

Kostenstruktur – übersichtlich & fair OPTI.free Monatsbeiträge

• 0–30 Jahre: 7,20 Euro

• 31–35 Jahre: 8,40 Euro

• 36–40 Jahre: 13,30 Euro

• 41–49 Jahre: 24,70 Euro

Alle fünf Jahre erfolgt eine automatische Neueinstufung (altersabhängig).

STUDI.MED – DIE 0-EURO-EINTRITTSKARTE ZUR PKV FÜR MEDIZINSTUDENTEN

Warum STUDI.med?

• Gesundheitszustand während des Studiums wird „eingefroren“

• Spätere Erkrankungen haben keine Auswirkungen auf die Option auf eine PKV

• Option auf Zusatz-, Options- oder Vollversicherung

• Attraktive Services wie Videosprechstunde und Auslandsschutz

• Effektiv kostenlos: Der Beitrag kann durch zwei jährliche Umfragen (je +30 Euro) zurück verdient werden

Wer kann STUDI.med abschließen?

• Medizinstudenten & Zahnmedizinstudenten

• GKV- und PKV-Versicherte

• Eintrittsalter bis 38 JahreMögliche Anschlussoptionen

• Zusatzversicherungen (ambulant, stationär, Zahn)

• Vollversicherung & Beihilfetarife

• Krankentagegeld &Krankenhaustagegeld

STUDI.med endet

• bei Ausübung einer Option

• 12 Monate nach Studienende

• mit Alter 40

• oder nach maximal zehn Jahren

DAS KOMPLETT-PAKET FÜR MEDIZINER

1. Während des Studiums

STUDI.med: Gesundheitszustandsichern – effektiv 0 Euro bei Teilnahme an Umfragen

2. Zu Beginn der Assistenzarztzeit OPTI.free: Günstiger Start, weiterhin volle Optionen

3. Als Facharzt (oft schon während der Facharztausbildung möglich) Premium-Vollschutz mit NK.select & NK.select FLEX

Alles kombinierbar mit:

• Pflegepflichtversicherung

• Krankentagegeld

• Pflege-Schutzbrief OLGA.flex – auch mit günstigem Einstiegsbeitrag

FAZIT: WARUM DIE OPTIONSWELT DER HALLESCHEN ÜBERZEUGT

Die Optionswelt der Halleschen ermöglicht es, heute schon den eigenen Gesundheitszustand zu sichern und gleichzeitig flexibel zu bleiben, um später problemlos in die private Vollversicherung wechseln zu können. Sie schützt vor Zuschlägen oder Ablehnungen durch spätere Erkrankungen und schafft finanzielle Planungssicherheit. Die Kombination aus STUDI.med und OPTI.free bietet angehenden Medizinern Lebensphasen-optimierte Lösungen: vom Studium über die Assistenzarztzeit bis zur Facharztphase. Kunden profitieren nicht nur von Optionsrechten, sondern schon von Anfang an von Gesundheitsservices, schnelleren Facharztterminen und digitalen Tools. Kurz gesagt: Die Optionswelt der Hallesche sichert hochwertige medizinische Versorgung, maximale Flexibilität und langfristigen Gesundheitsschutz – die ideale Basis für eine gesunde Zukunft.

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