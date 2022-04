Die neue WWK Premium FondsRente 2.0

Fondspolicen bieten ergänzend zu reinen Fondssparplänen neben dem Ansparvorgang auch eine Risikoabsicherung und die Auszahlung einer lebenslangen Leibrente aus einer Hand. Von Vorteil sind dabei insbesondere der bereits bei Vertragsabschluss garantierte Rentenfaktor und der Steuervorteil bei der Wahl einer Leibrente durch die Ertragsanteilsbesteuerung. Zudem können die Fonds während der Laufzeit des Vertrages beliebig oft gebührenfrei gewechselt werden, ohne dass Kursgewinne versteuert werden müssen.

WWK – RENDITECHANCEN IM FOKUS

Die WWK Lebensversicherung a. G. bietet ihren Kunden – in Ergänzung zum bewährten Garantieprodukt WWK IntelliProtect 2.0 © – mit dem Jahresbeginn 2022 die neue, renditeorientierte und hochflexible fondsgebundene Rentenversicherung WWK Premium FondsRente 2.0 an. Im Fokus der neuen Produktgeneration steht die Erwirtschaftung von möglichst hohen Renditen durch maximale Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten. Dafür wird auf Kapitalgarantien während der Ansparzeit verzichtet.

Die WWK Premium FondsRente 2.0 steht zunächst als Privatrente in der dritten Schicht zur Verfügung. Und sie hat Fachleute schon überzeugt: Der Tarif wurde bereits zum Produktstart von der Ratingagentur Franke & Bornberg mit der Bestnote FFF+ ausgezeichnet. Die Ablaufleistungen und mögliche Rentenhöhen zählen zu den attraktivsten im Markt. Ein Angebot in weiteren Vorsorgeschichten ist im Laufe des Jahres 2022 vorgesehen.

DAS NEUE WWK-HIGHLIGHT – DIE „RENTENPHASE INVEST“

Zielmarkt sind fondsaffine Kunden, für die das Produkt eine grundlegende Innovation bietet: Auch in der zweiten Vertragsphase des Rentenbezugs kann der Kunde in Fonds investiert bleiben und profitiert von der freien Fondsauswahl, von kostenlosem Shiften der Fondsanlage und von verschiedenen Optionen zur Rentenoptimierung: intervallabhängig, betragsabhängig oder performanceorientiert. Bei dieser Flexibilität bleibt dem Kunden der Steuervorteil der Lebensversicherung ebenso erhalten wie eine lebenslang garantierte Leibrente.

HOHE RENDITECHANCEN – 100 TOP-FONDS, ETFS, ESG UND KRYPTO

Insbesondere auf der Anlageseite offeriert WWK Premium FondsRente 2.0 eine Vielzahl von Möglichkeiten: Zur Wahl stehen „TOP 100“-qualitätsgeprüfte Fonds vieler namhafter Investmentgesellschaften. Reduzierte Fondskosten werden sichergestellt durch Clean Shareclasses und institutionelle Anteilsklassen. 35 effiziente ETFs, Indexfonds und hochdiversifizierte Dimensional Fonds runden die Fondsauswahl ab. Nachhaltige Geldanlage steht – der aktuellen politischen Entwicklung entsprechend – ebenfalls im Fokus des Produkts: 31 ESG-konforme Fonds beziehungsweise ETFs sowie neun Impact-Fonds stehen dem nachhaltig orientierten Kunden in der Anspar- und Rentenphase zur Verfügung. Abgerundet wird das Fondsangebot durch vorkonfektionierte Fonds-Baskets und spezielle Themenfonds sowie Mischfonds, die Zukunftsbereiche wie künstliche Intelligenz oder Kryptowährungen abdecken.

100 PROZENT RENTENGARANTIEFAKTOR

Im Markt steht der Name WWK seit langem für einen stabilen und hohen „garantierten Rentenfaktor“ und somit für Sicherheit im Rentenbezug. Diesen Mehrwert behält auch die neue Tarifgeneration und bietet den im Marktvergleich gewohnt hohen garantierten Rentenfaktor mit Besserstellungsoption. Die Kunden profitieren damit von den bei Vertragsschluss gültigen Rechnungsgrundlagen über die gesamte Laufzeit. Fondsaffinen Vermittlern eröffnet die neue Fondspolice innovative und vielfältige Beratungsansätze im Bereich der Investment-Optimierung: Die Auswahl aus „TOP-100-Fonds“ bietet durch kostenloses Shiften und Switchen nicht nur Freiraum für eine laufende individuelle Optimierung der Fondsanlage. Investitionsmanagement, Rebalancing und Ablaufmanagement optimieren die Fondsanlage auf Wunsch nach definierten Algorithmen. Die verschiedenen Rentenoptimierer – optional intervallabhängig, betragsabhängig, performanceorientiert oder individuell – gewährleisten in der Rentenphase stets den passenden Grad an Fondsinvestment.

FLEXIBLER BEGLEITER IN ALLEN LEBENSPHASEN

Darüber hinaus spricht das Produkt alle Sparer an, die langfristig und mit Weitblick Altersvorsorge betreiben wollen, ohne die Flexibilität in der eigenen Lebensplanung einzuschränken. So begleitet die Fondpolice jeden Kunden auf dem eigenen Lebensweg und ermöglicht jederzeit Beitragsreduzierungen und -erhöhungen in der Ansparphase. Sogar flexible Entnahme- und Zuzahlungsmöglichkeiten über die gesamte Vertragslaufzeit – in Anspar- wie auch Rentenphase – machen die eigene Altersvorsorge zum flexiblen Begleiter auf dem Lebensweg.

WWK FONDSPOLICEN – DER GEWINN FÜR MAKLER UND DEREN KUNDEN

Mit dem neuen Tarif komplettiert der Münchener Versicherer sein reichhaltiges Tarifangebot im Bereich der fondsgebundenen Altersvorsorge. Neben der neuen Produktgeneration bietet die WWK weiterhin ihr erfolgreiches und bewährtes Kernprodukt WWK IntelliProtect® 2.0 an. Dabei können Kunden hohe Renditechancen und Kapitalerhalt kombinieren. Je nach Risikoneigung stehen variable Garantieniveaus zwischen 50 Prozent und 80 Prozent der eingezahlten Beiträge zur Verfügung. Der Umschichtungsmechanismus auf Basis einer als „individuelle Constant Proportion Portfolio Insurance (iCPPI)“ bekannten dynamischen Portfolio-Absicherungsstrategie hat seine hohe Leistungsfähigkeit bereits vor und während der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt.

