Die neue bKV-Produktlinie – eine Win-Win-Situation für Betriebe und Beschäftigte

Im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte sind diese Zusatz- und Sozialleistungen ein wichtiger Faktor, wenn sich Bewerber für einen Arbeitgeber entscheiden. Mit der verbesserten Produktlinie verschaffen Sie Ihren Geschäftskunden im Wettbewerb mit anderen Unternehmen einen wertvollen Vorsprung.

Um motivierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, müssen Betriebe diesen mehr bieten als ein gutes Gehalt. Eine betriebliche Krankenversicherung, die Ihre Geschäftskunden für die Mitarbeitenden abschließen, ist ein attraktives Extra: So fördern Betriebe die Gesundheit des Personals, schaffen Vertrauen und genießen steuerliche Vorteile. Ein doppelter Gewinn für Ihren Geschäftskunden, dessen Mitarbeitende und Sie als Makler. Schon ab drei Angestellten können Arbeitgeber mit einem Kollektivvertrag über die betriebliche Krankenversicherung bei SIGNAL IDUNA die Mitarbeitenden von einer umfangreichen Gesundheitsvorsorge profitieren lassen.

MIT MEHR FLEXIBILITÄT IM ANGEBOT GESCHÄFTSKUNDEN ÜBERZEUGEN

Seit dem Launch im Oktober 2022 sind neben zahlreichen Leistungsverbesserungen der zehn Bausteintarife nun auch Budget-Varianten mit im Portfolio. Dies erweitert die Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens und bietet eine maximale Flexibilität bei der Gestaltung der betrieblichen Krankenversicherung für die Mitarbeitenden.

Bei den neu eingeführten Budget-Varianten GesundAKTIV+, GesundAGIL+ und GesundVITAL+ können Betriebe die Budgethöhe zwischen 300 und 1.500 Euro festlegen – gestaffelt in 300 Euro-Schritten.

Der Grundbaustein GesundAKTIV+ leistet im Rahmen des gewählten Budgets für beispielsweise Sehhilfen, Naturheilverfahren, Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu Zahnbehandlungen, -vorsorge und -ersatz. In den Varianten GesundAGIL+ und Gesund- VITAL+ erhalten die Beschäftigten über das gewählte Budget hinaus zu 70 beziehungsweise 90 Prozent Leistungen für hochwertigen Zahnersatz. Ebenfalls inklusive sind Assistance-Leistungen wie ein Arzttermin- Service, Videoberatung, ärztliche Zweitmeinung oder auch medizinische Hilfe im Ausland. Eine mögliche Ergänzung zu den Budget-Varianten beispielsweise für eine bessere Versorgung im Krankenhaus oder die Kompensation eines krankheitsbedingten Verdienstausfalls stellen die zusätzlichen Bausteine UnfallPrivat+, KlinikPrivat+ und Krankentagegeld KT+ dar.

GESTEIGERTE LEISTUNGEN FÜR MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Die Steigerung des Leistungsniveaus der Baustein-Tarife zeigt sich in den einzelnen Leistungsbereichen. So gibt es beispielsweise im ZahnOptimal+ eine hundertprozentige Erstattung für Zahnprophylaxe inklusive professioneller Zahnreinigung bis 300 Euro sowie zahnaufhellende Maßnahmen bis 100 Euro je Versicherungsjahr. Im Sehhilfe+ wurde die Erstattung bei Brillen, Gläsern und Kontaktlinsen auf 300 Euro in zwei Versicherungsjahren angehoben. Im KlinikPrivat+ und Unfall- Privat+ gibt es nun 100 Prozent Erstattung bei 1- und 2-Bett-Zimmern sowie 50 Euro Ersatz-Krankenhaustagegeld. Ein weiteres Plus der bKV: Gesundheitsprüfung und Wartezeiten entfallen. Zusätzlich sind bereits laufende Versicherungsfälle und auch fehlende Zähne mitversichert.

Versicherte können darüber hinaus gegen eigenen Beitrag den Versicherungsschutz für sich und ihre Angehörigen um weitere Leistungsbausteine erweitern. Beschäftigte, die ihren Arbeitgeber oder in den Ruhestand wechseln, brauchen dennoch nicht auf den Versicherungsschutz zu verzichten. Sie können in die arbeitnehmerfinanzierte Variante der bKV wechseln. Das gilt auch, wenn der Betrieb die bKV nicht fortführen möchte. Egal ob Handel, Handwerk oder gewerbliche Unternehmen – der neue bKV-Tarif der SIGNAL IDUNA bietet Ihren Geschäftskunden ein umfangreiches und leistungsstarkes Produktportfolio an – je nach Wunsch des Arbeitgebenden. Die bKV von SIGNAL IDUNA ist also eine echte Win-Win-Situation für Beschäftigte und Betriebe.

