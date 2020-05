Menschen ab 50 stellen heute eine unglaublich vielschichtige Kundengruppe dar. Doch eine Frage dürften sich alle stellen: Wie schaffe ich mir ein gutes, sicheres und lebenslanges Einkommen und behalte gleichzeitig Zugriff auf mein Geld? Eine Altersvorsorge wie die GARANTIE INVESTMENT RENTE von Canada Life ist speziell hierauf zugeschnitten: durch sehr gute Renditechancen, sichere Garantien und einfache Entnahmemöglichkeiten.

VOLATILITÄT? DIE RENTE IST SICHER!

Die fondsgebundene Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag sichert Kunden eine sehr attraktive, lebenslang garantierte Mindestrente. Dies ist durch die derzeitige Volatilität der Kapitalmärkte eine besonders wertvolle Produkteigenschaft. Die Rente kann nicht sinken – auch nicht bei fallenden Aktienmärkten.

DER KUNDE HAT DIE WAHL

Die Versicherten haben zu Versicherungsbeginn die Wahl zwischen drei Anlage-Portfolios mit unterschiedlichem Risikoprofil. Steigt der Fondswert, können sie davon durch höhere Renten profitieren. Das so erreichte Rentenniveau kann nie mehr sinken, sofern die Kunden keine Entnahmen tätigen. Diese sind – teilweise oder vollständig – auch während des Rentenbezugs möglich. Zudem sind sie kostenfrei. So müssen sich Kunden nicht zwischen einer sicheren Rente und freier Kapitalentnahme entscheiden, sondern können von beidem in einem Produkt profitieren.

Die Rente kann auch aufgeschoben werden – bis zum Rentenbeginn wird das Vermögen mit mindestens 0,6 Prozent verzinst. Zudem können Kunden ihr Vertragskapital mit der GARANTIE INVESTMENT RENTE auch vererben. Im Todesfall erhalten Kunden das Anteilguthaben, mindestens jedoch den gezahlten Beitrag. Nur getätigte Entnahmen und schon bezogene Renten werden hiervon abgezogen. Ist das Vermögen durch gute Fondsentwicklung gestiegen, profitieren die Hinterbliebenen davon.

GARANTIE INVESTMENT RENTE

Welchen Ansatz verfolgt der Tarif?

Unsere Lösung sichert Kunden ein attraktives, lebenslanges Einkommen. Dabei ist uns wichtig, dass sie auch viel Flexibilität bekommen. Kunden können mit der GARANTIE INVESTMENT RENTE zudem von den Kapitalmärkten profitieren, ohne Verluste einzustecken. Deshalb ist das Geld, auch während man seine Rente bezieht, in Fonds angelegt – und die Rente dabei stets garantiert.

Wie unterscheidet er sich von seinen Mitbewerber-Tarifen?

Canada Life ist Spezialist für Einmalanlagen – mit 170 Jahren Erfahrung. Wir bieten eine der höchsten Sofortrenten am Markt und kombinieren auf einzigartige Weise Renditechancen und Sicherheit.

Welche Flexibilität bietet der Tarif?

Der Kunde bleibt in vielerlei Hinsicht flexibel: Schon beim Einstieg kann er sich aussuchen, wie chancenreich oder sicher er sein Geld anlegen möchte. Zur Wahl hat er drei Portfolios mit einem unterschiedlichen Verhältnis aus Aktien- und Rentenfonds: 50 Prozent zu 50 Prozent oder nur 30 Prozent oder 20 Prozent Aktienfonds – für Kunden, die sicherheitsorientierter unterwegs sind. Aber egal, was der Kunde wählt: Die Rente kann auch beim Portfolio mit 50 Prozent Aktienfonds nicht fallen! Besonders große Flexibilität bietet die GARANTIE INVESTMENT RENTE durch die jederzeit möglichen Entnahmen: Kunden kommen jederzeit an ihr Geld.

Für welche Zielgruppe ist der Tarif geeignet?

Die GARANTIE INVESTMENT RENTE spricht Menschen an, die ihren Ruhestand genießen möchten und moderne, flexible Lösungen schätzen. Kunden können ab 40 einsteigen. In diesem Alter fangen die Menschen bereits an, sich für ihren Ruhestand zu interessieren und bringen auch schon Kapital mit. Mit der GARANTIE INVESTMENT RENTE können sie ihr Geld anlegen – es arbeitet während dieser Aufschubphase weiter für sie.

Der Vorteil: Man sichert sich damit schon eine gute Rente für später und profitiert, wenn sich die Fonds gut entwickelt haben, von einer höheren Rente. Eine andere Option ist, ab 60 einzusteigen und die Rente sofort zu beziehen.

