DEVK: Was beim Hochwasserschaden zu tun ist

Welche Versicherung wofür zahlt

Nur die Elementarschadenversicherung schützt vor den finanziellen Folgen von Überschwemmungen. Sie zahlt außerdem für die Folgen von Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck und Lawinen. Die Police ist meist ein optionaler Zusatzbaustein zur Hausrat- und Wohngebäudeversicherung. Die DEVK bietet sie immer an und die Kundinnen und Kunden müssen sie auf Wunsch aktiv abwählen. Beinhaltet die Hausratpolice Naturgefahren, kommt die Versicherung für alle Schäden an beweglichen Gegenständen im Haus auf. „Das ist grob gesagt alles, was man bei einem Umzug mitnehmen kann“, so Salima Laux. „Die DEVK erstattet zerstörten Hausrat zum Neuwert.“ Um die Reparatur von Schäden am Gebäude kümmert sich die Wohngebäudeversicherung. Sie zahlt dafür, dass durchnässte Mauern wieder trocken, Fußböden erneuert und geborstene Fenster ersetzt werden.