DEVK; Risikogerechter Schutz für jeden Hund

Angesichts dieser Unterschiede wünschen sich mehr als die Hälfte der Hundehalterinnen und -halter eine faire Anpassung des Versicherungsbeitrags an die jeweilige Rasse – so eine aktuelle, repräsentative Umfrage von Civey im Auftrag der DEVK. Mit ihrem neuen Tarif bietet die DEVK maßgeschneiderten Schutz für jeden Hund.

52 Prozent der Hundehalterinnen und Hundehalter stimmen der Aussage zu, dass sich die Beitragshöhe einer Tierhalter-Haftpflicht an der Rasse orientierten sollte. Lediglich 34 Prozent sind damit nicht oder weniger einverstanden. Dies zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage unter mehr als 2.000 Hundehalterinnen und -haltern, die die DEVK beim Marktforschungsinstitut Civey in Auftrag gegeben hat. „Wir halten eine Beitragsverteilung nach Hunderassen für gerecht. Denn so passen wir die Prämien an das Risiko des Tieres an“, erklärt Alina Virnich, Haftpflichtexpertin der DEVK Versicherungen. „Es gibt für Hunde nun vier Risikoklassen, die auf einer unabhängigen Experteneinschätzung basieren. Damit ermöglichen wir auch den Schutz für Hunde, die bei anderen Versicherern schwer oder gar nicht versicherbar sind.“

Auf vier Pfoten im Ausland unterwegs

Die Reiselust der Deutschen steigt – und mit ihr auch das Interesse, den Urlaub gemeinsam mit dem Vierbeiner zu verbringen. Doch gerade im Ausland können für Zwei- und Vierbeiner unerwartete Herausforderungen auftreten – sei es durch die neue Umgebung oder unvorhergesehene Ereignisse. Mehr als 40 Prozent der Hundebesitzerinnen und -besitzer waren in den letzten zwei Jahren mit Fiffi & Co. im europäischen Ausland unterwegs, so ein weiteres Befragungsergebnis.

Damit der Urlaub an der niederländischen Küste oder in den österreichischen Bergen entspannt bleibt, bietet die DEVK einen erweiterten Schutz. Mit dem neuen Tierhalterschutz sind Hundefreundinnen und -freunde auch für einen längeren Aufenthalt im Ausland gewappnet: Bei der DEVK gilt der Schutz bis zu fünf Jahren in Europa und bis zu zwei Jahren weltweit. Und wenn der vierbeinige Freund das Ferienhaus umdekoriert oder in der Hotellobby durch eine freudige Begrüßung eine wertvolle Vase zu Bruch geht? Kein Problem: Die DEVK deckt auch Mietsachschädendurch den Hund in Hotels oder Ferienwohnungen ab.

Wenn der Vierbeiner auf eigene Faust loszieht

Ein entlaufener Hund ist der Albtraum vieler Halterinnen und Halter – und das kommt häufiger vor als gedacht. Fast ein Drittel der Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer geben in der Civey-Studie an, dass ihr Vierbeiner schon einmal entlaufen ist. Falls eine Suchaktion nötig wird oder behördliche Hilfe erforderlich ist, übernimmt die DEVK die Kosten. Und wenn es schlimmer kommt – beispielsweise der Hund beim Freilauf über die Straße rennt und einen Autounfall verursacht? Gerade dann ist die Tierhalterhaftpflicht unverzichtbar. Denn Frauchen oder Herrchen unterliegen der Gefährdungshaftung. Das bedeutet, sie haften auch dann, wenn sie beim Schadenfall nicht anwesend waren oder sich korrekt verhalten haben. Die DEVK übernimmt bis zu 50 Millionen Euro – eine wichtige Sicherheit, besonders wenn Personen betroffen sind und hohe Kosten für Behandlungen oder Schmerzensgeld anfallen.

Sorgenfrei durch alle Hundejahre

In den meisten Bundesländern ist die Haftpflicht für Hundehalterinnen und Hundehalter längst Pflicht – und das aus gutem Grund. Die DEVK kümmert sich darum, dass Vierbeiner in allen Lebensphasen bestens abgesichert sind. Welpen sind bis zum Ende der 52. Lebenswoche im Premium-Tarif beitragsfrei mitversichert. Selbst im schwersten Moment bietet die DEVK Unterstützung: Eine psychologische Beratung hilft beim Verlust des geliebten Hundes. „Viele unterschätzen, wie tief der Schmerz sitzt, wenn ein treuer Gefährte geht“, sagt Alina Virnich. „Wir sind für Frauchen und Herrchen ein ganzes Hundeleben lang da – und sogar darüber hinaus.“

