DEVK: Manuela Moog neue IT-Vorständin

Manuela Moog (54) übernimmt das IT-Ressort von Michael Knaup (51), der ab 2026 neuer Vorstandsvorsitzender wird. Mit Manuela Moog ist die Neuaufstellung im DEVK-Vorstand komplett. Die Aufsichtsräte der DEVK-Versicherungsvereine haben die Kölnerin zum 1. November in den Vorstand berufen. Sie hat sich ihr gesamtes Berufsleben lang mit IT-Herausforderungen in der Versicherungswirtschaft beschäftigt. Auch bei der DEVK übernimmt sie die Bereiche Informationsverarbeitung und Telekommunikation.

Karrierestart bei der AXA

Manuela Moog ist in Niedersachsen aufgewachsen. Nach dem Abitur kam sie nach Köln und absolvierte 1992 eine Ausbildung zur mathematisch-technischen Assistentin bei der Colonia-Versicherung in Köln. In der AXA hatte sie insgesamt über 25 Jahre verschiedene Leitungs- und Projektleitungsfunktionen inne. Sie stieg bei der AXA zur Bereichsleiterin auf, verantwortete unter anderem als disziplinarische Vorgesetzte die Neuordnung der IT an vier Standorten mit über 700 Mitarbeitenden und leitete anschließend den IT-Betrieb. Nach 27 Jahren im AXA-Konzern wechselte Moog 2018 als Bereichsleiterin für die IT der Sach-HUK-Sparten zur Zurich Insurance Group.

Vorständin bei Baloise

2020 folgte sie dem Ruf der Basler Versicherungen Deutschland, wo sie zunächst die Programmleitung Digitalisierung übernahm, bevor sie 2022 IT-Vorständin wurde. Mit dem IT-Ressort führt sie als „Chief Information Officer“ heute bei Baloise Deutschland 300 Mitarbeitende und verantwortet die IT-Landschaft des Versicherers. Moog lebt agile Arbeitsformen und agile Führung in enger Zusammenarbeit mit allen Fachressorts. Zusätzlich hat sie bis Mai 2024 den Bereich Interne Dienste geleitet, wo sie unter anderem dafür zuständig war, die Büroflächen im Sinne von „New Work“ umzubauen, um eine moderne, offene Arbeitsumgebung und -kultur zu etablieren. Manuela Moog engagiert sich für Diversität im Arbeitsleben: „Mir ist wichtig, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit nicht nur respektieren, sondern wirklich die anderen Sichtweisen nutzen, um miteinander die besten Lösungen für unsere Kundschaft zu erreichen – außerdem macht mir die Arbeit in ‚bunten Teams‘ viel Freude.“ Moog ist verheiratet und lebt in Köln.

Neue Aufgabe bei der DEVK

Zum 1. November übernimmt Manuela Moog die Verantwortung für das IT-Ressort bei den DEVK Versicherungen. Ihr Vorgänger im Amt, Michael Knaup, wird zum Jahreswechsel Vorstandsvorsitzender. „Ich freue mich, dass wir mit Manuela Moog eine erfahrene Kollegin in unserem Vorstand begrüßen können“, so Michael Knaup, „besonders mit Blick auf die dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und Daten hat die IT eine zentrale strategische Rolle für unsere DEVK.“

