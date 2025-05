DEVK: Kunst am Bau im Umbau

Das Glücks-Banner an der DEVK-Fassade wurde bereits abgenommen und wird in Kürze am Gerüst neu befestigt. Im Herbst hebt ein Kran die Weltkugel auf dem Dach ein Stück tiefer.

Wer am Rheinufer spazieren geht oder mit dem Auto über die Zoobrücke fährt, hat es schon gemerkt: Hier fehlt etwas. Kurzfristig weichen musste das riesige Banner mit dem Schriftzug GLÜCK vom Kölner Aktionskünstler HA Schult, das seit Februar die Fassade der DEVK Zentrale schmückt und die Menschen in Köln einlädt, an das Schöne und Gute im Leben zu denken. Die Fassade wird demnächst erneuert, sodass der Schriftzug einen neuen Platz bekommt – ganz in der Nähe der ersten Anbringung. Das GLÜCK prangt ab kommender Woche an einem Gerüst, das vor der Fassade aufgestellt wird. Einige Teile der DEVK Zentrale sind bereits eingerüstet.