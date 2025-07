DEVK: Fondsrente mit Garantie

Die fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantiekomponente verbindet Kapitalmarktchancen mit Sicherheit und lässt sich flexibel an individuelle Lebenssituationen und Risikoprofile anpassen. Damit stärkt die DEVK ihre Position im Leben-Geschäft und schafft neue Wachstumspotenziale. Die „DEVK-Rente ZukunftPlus“ verschlankt die bisherige Tariflandschaft und bietet Kundinnen und Kunden ein durchgängig flexibles Vorsorgeprodukt. Ob privat oder im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV): Die Produktarchitektur ermöglicht es, Renditechancen und Sicherheit nach den Kundenbedürfnissen auszutarieren – und dies jederzeit an veränderte Lebensumstände anzupassen. Damit setzt der Versicherungsverein auf die zunehmende Nachfrage nach einfacher und zugleich sicherer Vorsorge. Denn 83 Prozent der Deutschen sind Garantien in ihrer Altersvorsorge wichtig, so eine repräsentative Umfrage von Civey im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aus März 2025.

Kapitalmarktnähe mit Absicherung nach Maß

Das neue DEVK-Produkt ist eine fondsgebundene Rentenversicherung mit integrierter Garantiekomponente. Kundinnen und Kunden stellen eine Kombination aus Garantie und Fondsanlage zusammen. Im Privatbereich ist ein Garantieniveau von 0, 20, 40, 60 oder 80 Prozent sowie eine maximale Garantie ohne Fondskomponente möglich. In der bAV können Versicherte zwischen 60 und 80 Prozent sowie der maximalen Absicherung wählen. Bei der Fondsauswahl haben sie freie Hand und können auch ökologische sowie soziale Kriterien berücksichtigen. Zudem sind moderne ETF-basierte Anlagestrategien verfügbar. Durch diesen individuell steuerbaren Mix aus Sicherungsvermögen und Fondsinvestments passt sich das Produkt an jedes Risikoprofil an – ohne auf Renditechancen zu verzichten.

Lebensversicherung als Wachstumstreiber

Die Lebensversicherung gehört weiterhin zu den zentralen Säulen der DEVK. Die Leben-Sparte inklusive Pensionsfonds hat im Jahr 2024 rund 20 Prozent zum Bruttobeitragsaufkommen der Gruppe beigetragen. „Mit der DEVK-Rente ZukunftPlus bieten wir ein Altersvorsorgeprodukt, das höchste Flexibilität mit starker Absicherung kombiniert “, erklärt Dr. Michael Zons, Vorstand für die Bereiche Leben und Komposit bei den DEVK Versicherungen. „Unsere Kundinnen und Kunden gestalten ihre Vorsorge damit selbst – je nach Lebenssituation, Sicherheitsbedürfnis und Anlageziel. Mit dieser Lösung stellen wir uns strategisch neu auf und schaffen die Basis, um unser Neugeschäft spürbar anzukurbeln.“

Stark in der Verkehrsbranche

Ein starker Vertriebskanal ist bei der DEVK traditionell die Verkehrsbranche – insbesondere die Beschäftigten der Deutschen Bahn. Dieser exklusive Zugang verschafft ihr einen klaren Wettbewerbsvorteil. Die neue Fondsrente stärkt diese Partnerschaft: Dank ihrer Flexibilität berücksichtigt die Lösung betriebliche Rahmenbedingungen. Gleichzeitig eignet sich das Produkt für alle Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden eine zeitgemäße und anpassungsfähige bAV bieten möchten – unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

Mehrwert durch echte Flexibilität

Die DEVK-Rente ZukunftPlus überzeugt durch eine Vielzahl flexibler Optionen: Kundinnen und Kunden können jährlich ihre Anlagestrategie anpassen, zwischen verschiedenen Fonds wechseln (Fondsswitch) oder vorhandenes Kapital umschichten (Fondsshift) – ohne zusätzliche Gebühren. Zuzahlungen sind jederzeit möglich, ebenso wie flexible Beitragsanpassungen. Auch Kapitalentnahmen ab 500 Euro sind während der Aufschubzeit erlaubt. So bleibt die Vorsorge auch bei Familiengründung, Sabbatical oder Jobwechsel immer planbar. Der Rentenbeginn lässt sich um bis zu sieben Jahre vorziehen oder hinausschieben.

Individueller Schutz für jede Lebensphase

Optional sind weitere Sicherheitsbausteine wählbar – etwa ein Todesfallschutz bis 20.000 Euro, der ohne Gesundheitsprüfung abschließbar ist, oder ein umfassender Hinterbliebenenschutz während der Rentenphase. So lässt sich die Absicherung gezielt an persönliche Bedürfnisse anpassen. „Mit der DEVK-Rente ZukunftPlus machen wir Altersvorsorge nicht nur flexibler, sondern auch klarer und greifbarer“, sagt Katharina Hoge, stellvertretende Leiterin der Abteilung Produktmanagement Leben. „Unsere Versicherten entscheiden, wie sie ihre Vorsorge gestalten – sicherheitsorientiert, chancenreich oder eine Kombination aus beidem. Das Beste daran: Sie können ihre Versicherung und Anlage im Laufe des Lebens jederzeit anpassen. So wird Vorsorge alltagstauglich.“ Infos hier