Deutschlandest: uniVersa bietet Top-Karrierechancen

Die Testsieger wurden im Nachrichtenmagazin Focus in der Ausgabe 40/22 ausgezeichnet. In der Kategorie Versicherungen zählt die uniVersa aus Nürnberg zu den Testsiegern. Bei der Studie wurden 18 Karriereaspekte untersucht, darunter: Entwicklung der Beschäftigungszahl, Personalentwicklung, Mitarbeiterförderung, Mitarbeitertreue, Talent-Management, Aufstiegschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zusätzlich wurden in der Studie die Perspektiven für IT-Spezialisten analysiert. Auch hier überzeugte die uniVersa und erhielt mit 95,7 von 100 möglichen Punkten die Auszeichnung „Top-Karrierechancen für IT-Spezialisten“.

(uniVersa)