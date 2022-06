Deutscher bAV-Preis: Auszeichnungen für R+V-Kunden

Die renommierte Branchen-Auszeichnung in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) ging in diesem Jahr an insgesamt sechs Gewinner. Die Preise wurden Anfang Juni in Berlin an die Sieger überreicht. Die Auszeichnungen gab es in den beiden Kategorien Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Der 2. Platz in der Sparte KMU ging an den Pflegedienst Anja Schleder aus dem thüringischen Bad Liebenstein. Für ihre 26 Mitarbeiterinnen schnürte die Geschäftsführerin mit der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG ein umfangreiches Leistungspaket mit betrieblichen Versorgungsbausteinen der R+V.

Einer der Bausteine ist eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Zukunftsvorsorge. Je nach Betriebszugehörigkeit erhalten die Mitarbeiterinnen einen monatlichen Arbeitgeberbeitrag von 50 Euro bis 200 Euro. Die Beiträge für die betriebliche Zukunftsvorsoge sind im Falle einer Berufsunfähigkeit über das Versorgungswerk KlinikRente abgesichert. Weitere Bausteine sind eine arbeitgeberfinanzierte Invaliditätsabsicherung sowie eine betriebliche Gesundheitsvorsorge, die unter anderem Zusatztarife für Zahnersatz, Zahnvorsorge, Sehhilfen und Vorsorgeuntersuchungen enthält. Ihre Arbeitskraft können die Beschäftigten zu vergünstigten Konditionen über das Versorgungswerk KlinikRente absichern.

Den 3. Platz in der Kategorie KMU belegte das Autohaus Schrön aus Bad Salzungen in Thüringen. Inhaber Marko Schrön stellte ebenfalls mit der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG für seine 15 Mitarbeiter ein Vorsorgepaket zusammen. Dabei gewährt die Firma ihren Beschäftigten eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Zukunftsvorsorge. Je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit zahlt auch hier der Arbeitgeber zwischen 50 und 200 Euro pro Monat, zudem sind die Beiträge im Falle einer Berufsunfähigkeit über das Versorgungswerk MetallRente abgesichert. Zusätzliche Absicherungen sind eine betriebliche Invaliditätsvorsorge sowie ein „Gesundheitspaket“ aus Premium-Zahnersatz, Zahnvorsorge- und Sehhilfebudget. Auch hier haben die Mitarbeiter die Möglichkeit ihre Arbeitskraft zu vergünstigten Konditionen abzusichern.

„Die Sieger des bAV-Preises zeigen eindrucksvoll, wie attraktiv betriebliche Versorgungskonzepte für Firmen und ihre Beschäftigten sind“, betont Norman Böhm, Abteilungsleiter Marken-, Produkt- und Kundenmanagement der R+V. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind solche attraktiven Zusatzangebote ein ideales Mittel, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen oder diese dauerhaft an das Unternehmen zu binden“, ergänzt Christian Noltensmeyer, der das Makler- und Industriegeschäft bAV bei der R+V leitet.

Der Deutsche bAV-Preis (www.deutscher-bav-preis.de) zeichnet seit 2013 innovative bAV-Modelle aus. Initiatoren sind die Unternehmensberatung Willis Towers Watson und der Veranstaltungsanbieter MCC. Zur Jury gehören namhafte Wirtschafts- und bAV-Experten.

(R+V Versicherung AG)