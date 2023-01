Der Hautarzt kommt per App

Beim aktuellen „KV-Rating Unternehmensqualität“ konnte die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung (SI Kranken) ihre Höchstnote bestätigen. Insgesamt hatte das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) 37 Krankenversicherer untersucht. Zudem hat die SI Kranken der SIGNAL IDUNA Gesundheitswelt einen weiteren Baustein hinzugefügt.

Unter anderem auf Basis der öffentlichen Geschäftsberichte der Gesellschaften hatte das IVFP Kennzahlen zum Beispiel zu Ertragskraft, Stabilität und Sicherheit ausgewertet. Hier erzielte die SI Kranken einmal mehr die Höchstnote „Exzellent“. Doch auch die Produkte und Services werden durch unabhängige Experten immer wieder ausgezeichnet. Zuletzt die Zahnzusatzversicherung „ZahnEXKLUSIV(pur)“.

Gesundheitswelt ausgebaut

Mit der SIGNAL IDUNA Gesundheitswelt beispielsweise hilft die SI Kranken ihren Versicherten, die eigene Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Von der Gesundheitsorganisation, über professionelle Beratung bis hin zu digitalen Therapieangeboten – das Leistungsspektrum bietet Unterstützung in allen Lebenslagen.

Neu aufgenommen in den Leistungskatalog wurde jetzt die App „dermanostic“. Mit ihr bekommen Vollversicherte mit Hautproblemen ab sofort in maximal 24 Stunden ihre Diagnose per App.

Mit nur drei Fotos und anhand eines Fragebogens beschreiben die Betroffenen ihre Symptome. In durchschnittlich unter vier Stunden erhalten sie einen ausführlichen Arztbrief inklusive Diagnose, Erklärung der Therapie und Privatrezept. Der Service steht datensicher rund um die Uhr zur Verfügung. Auch an Wochenenden, Feiertagen oder bei Auslandsaufenthalten.

Die Rechnung bekommt der Nutzer per App. Er kann sie im Rahmen des Versicherungsschutzes einreichen und erhält dann eine entsprechende Erstattung. Ausgenommen sind Versicherte im Notlagen-, Basis- und Standardtarif.

(SIGNAL IDUNA / Manuela Blisse / surpress)