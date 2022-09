Der Hausratversicherer Alteos ist ab sofort über die Fonds Finanz vermittelbar

Der digitale Versicherer gehört zum AXA-Konzern und ist seit 2018 als eigenständiges Unternehmen auf dem Versicherungsmarkt tätig. Alteos legt großen Wert sowohl auf digitale und automatisierte Prozesse als auch auf persönliche Erreichbarkeit für Makler und deren Kunden. Mit Einführung der Sparte Hausrat öffnet sich der Versicherer dem Maklermarkt.

„Mit Alteos gewinnen wir einen innovativen Partner, der seine Prozesse und Produkte gezielt auf die digitalen Bedürfnisse seiner Kunden anpasst. Das junge Unternehmen setzt auf papierlose und schlanke Prozesse. Die Unternehmensausrichtung steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihr unser Produktportfolio im Bereich Hausrat ausbauen können und unseren Vermittlern vertriebliche Mehrwerte bieten können“, so Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz.

Hausratversicherungen gelten als zeitlose Klassiker. Egal ob erste Studentenwohnung, Berufsstart oder der Einzug ins Eigenheim. Die Produkte von Alteos bieten für jeden Bedarf den passenden Schutz, gepaart mit einfachen Versicherungsbedingungen und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit sieben Tarifen bietet das Berliner Unternehmen individuelle und zugleich moderne Möglichkeiten zur Absicherung. Die Leistungsstufen decken ein breites Spektrum an Versicherungsschutz ab: Endkunden können zwischen Basis, Basis Plus, Bronze, Silber, Gold, Platin und Diamant wählen – vom günstigen Einsteiger-Schutz bis zum High-End-Produkt werden alle Bedürfnisse abgedeckt. So beinhaltet der Diamant-Tarif eine Besitzstandsgarantie und Konditionsdifferenzdeckung, sodass Kunden sowohl von ihren alten als auch neuen Leistungen noch vor Vertragsbeginn profitieren. Weiter runden Assistance-Leistungen im Diamanttarif den Versicherungsschutz ab. Alle Tarife sind über die Vergleichsrechner von softfair abrufbar.

Die Kooperation startet pünktlich zur Hauptstadtmesse der Fonds Finanz in Berlin. Makler haben so die Möglichkeit, die Ansprechpartner von Alteos direkt auf der Messe zu treffen und die Produkte erstmalig kennenzulernen. Die Hauptstadtmesse findet am Dienstag, dem 13. September 2022, von 09.00 bis 18.00 Uhr im Estrel Hotel Berlin statt. Weitere Informationen gibt es unter www.hauptstadtmesse.de sowie kostenfreie Messetickets unter www.hautpstadtmesse.de/anmeldung. Die Akkreditierung für Pressevertreter ist unter www.hauptstadtmesse.de/presse/ möglich.

Ursprünglich kommt Alteos aus dem Embedded Insurance-Bereich. Daher rühren auch die zahlreichen Produktversicherungen wie die Garantieverlängerungsversicherung, die E-Bike-Versicherung und auch die Hörgeräteversicherung. Zunächst setzte der Digitalversicherer rein auf produktakzessorische Vermittler, wie Fahrrad- oder Elektrohändler und den Direktvertrieb. Seit Einführung der Sparte Hausrat öffnet sich das junge Unternehmendem Maklermarkt. Weitere Informationen zu Alteos gibt es unter: wissenswelt.fondsfinanz.de/gesellschaften/sachversicherung/alteos.

(Alteos)