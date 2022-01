Der Branchenkatalog 2021 für den Vermittler

ASCORE – MASSSTÄBE IN DER PRODUKTANALYSE

ASCORE Analyse bietet kein Tool für Abschluss- oder Dunkelverarbeitung, auch kein Angebotsprogramm oder Maklerverwaltungsprogramm. ASCORE Analyse bietet praxisgerechte und belastbare Aussagen zur Qualität von Tarifen und Unternehmen und stellt diese in einem übersichtlich gestalteten Vergleich gegenüber – und das für alle wichtigen Tarifbereiche der Privatsparten Leben, Kranken und Komposit.

Aber Bewertungen sind nicht gleich Bewertungen. Daher haben wir uns auf diese vier Standards committet. Hierauf bauen unsere Bewertungen und qualitativen Produkt- und Unternehmensanalysen auf und darauf können sich Nutzer der ASCORE Scorings verlassen: • Transparent: Bewertungen sind jederzeit nachvollziehbar und keine „Blackbox“. • Neutral: Bewertungen müssen neutral sein – das Scoring von Produkten und Unternehmen ist für den Produktgeber kostenlos. • Belastbar: Die Bewertungen und Analysen müssen belastbar sein. • Aktuell: Bewertungen müssen aktuell sein. Entwicklungen, Neuerungen oder Gesetzesänderungen werden entsprechend zeitgerecht berücksichtigt.

PRODUKT- UND UNTERNEHMENSBEWERTUNG

Die Anzahl und Vielfalt der angebotenen Produkte, unabhängig von Sparte oder Tarifbereich, sind groß. Ebenso groß sind oft die Unterschiede im Leistungsspektrum – und diese stecken oft im Detail und sind nicht sofort ersichtlich. Eine detaillierte Bedingungs- und Produktanalyse ist notwendig und kostet sehr viel Zeit. Daher ist es ratsam, hier auf unterstützende Instrumente zurückzugreifen. ASCOERE bietet diese Unterstützung in Form einer Online-Software – dem ASCORE Navigator. Mit dem Navigator von ASCORE Analyse können Vergleiche mit drei Klicks auf Knopfdruck erzeugt werden. Besonderes Augenmerk legt ASCORE auf die informative und transparente, aber dennoch sehr einfach zu bedienende Software, die einfach zu lesen und auszuwerten ist. „Einfach“ ist wichtig, weil wir der Meinung sind, dass man komplexe, detaillierte und aufwendige Bedingungs-, Tarif- und Unternehmensanalysen trotzt ihres Umfangs auch einfach und übersichtlich darstellen kann. ASCORE bündelt ähnliche Produkte in einer Produktkategorie, das verhindert einen „Äpfel mit Birnen“-Vergleich und ermöglicht so einen guten Überblick über die unterschiedlichen Eigenschaften, Ausprägungen und Flexibilitäten der Produkte. Die transparente Bewertung sowie die unkomplizierte Bedienung eignen sich besonders gut für die

schnelle Einordnung neuer Produkte bis hin zum Vergleich von bis zu 100 Einzelkriterien und 21 Tarifen gleichzeitig.

Ein guter Tarif ist die eine Sache, ein gut bewertetes Unternehmen ist aber ebenso wichtig – ASCORE analysiert daher auch die Versicherungsunternehmen in den Bereichen Leben, Kranken und Komposit.

PRODUKTVORAUSWAHL UND SCHLÜSSELFERTIGE ANALYSEN FÜR VERMITTLER

Wir unterstützen den Makler in seiner Produktauswahl und -beratung für den Kunden, wir treffen jedoch nicht die Entscheidungen für ihn. Das unterscheidet uns sicherlich von anderen, da wir bewusst durch unsere Darstellung und Transparenz nicht die Expertise des Maklers in Frage stellen, sondern diese mit jeder Menge belastbarer Informationen zu Produkten und Unternehmen unterstützen. Hierbei ist es wichtig, nicht nur das Ergebnis in Kompassen zu sehen, die eben eine „Zusammenfassung“, einen Richtwert darstellen. Es ist ebenso wichtig, die einzelnen Punkte, die zur Bewertung geführt haben, zu beachten. Eine Bewertung eines Produktes oder Unternehmens kann nie die persönliche Beratung ersetzen, die zum Beispiel auch soziale Komponenten eines Kunden und das Umfeld berücksichtigt. Bewertungen wie unsere sind Instrumente, die die Beratung unterstützen, um neutrale Produktunterschiede deutlich zu machen.

PRODUKTENTWICKLUNG UND SCHLÜSSELFERTIGE ANALYSEN FÜR VERSICHERER

Die Einordnung, Abgrenzung und Qualitätsprüfung der eigenen Produkte im Vergleich zum Markt sind enorm wichtig, aber auch enorm aufwendig. Wie kann man auf einen schnellen Blick sehen, was andere Produkte in den Bereichen der Flexibilität, Neuerungen, Leistungsinhalt oder zum Beispiel Fondsauswahl bieten? Wie steht das eigene Unternehmen im Vergleich zum Markt da? Bei diesen Fragestellungen ist es wichtig, ins Detail zu gehen, denn die Produktwelt ist etwas bunter als nur „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“. Daher werden im Ascore Navigator auch die Feinheiten der Bedingungsinhalte in den entsprechenden Kriterien in lesbarer Form zur Verfügung gestellt.

ELLEN LUDWIG