Demnächst länger im Ausland? Schon jetzt die Weichen mit einer Anwartschaft stellen!

Sie möchten bald für längere Zeit oder eventuell sogar dauerhaft ins Ausland gehen? Gute Vorbereitung ist hierfür essenziell. Viele Themen sind zu berücksichtigen und mit einer gewissen Vorlaufzeit zu planen. So auch der wichtige Krankenversicherungs-schutz. Bei einem langfristigen Krankenversicherungsschutz – der auch eventuell vorhandene Vorerkrankungen mit einschließt – werden bei Beantragung Fragen zum Gesundheitszustand gestellt. Für Sie kein Problem, weil Sie derzeit topfit sind? Okay, aber was ist, wenn sich demnächst eine Erkrankung einstellt oder Sie einen Unfall erleiden? Dann ist ein Abschluss einer internationalen Krankenversicherung oft nicht mehr möglich oder mit der Zahlung von Risikozuschlägen verbunden.

Zögern Sie daher nicht und beantragen rechtzeitig eine „Anwartschaft“ auf unseren leistungsstarken EXPAT INFINITY. Sobald Sie später den internationalen Krankenversicherungsschutz benötigen, können Sie ihren Vertrag einfach aktivieren – ohne Wenn und Aber und vor allem: Ohne erneute Gesundheitsprüfung. Selbst wenn Sie zwischenzeitlich erkrankt sein sollten, stehen wir zu unserem Leistungsversprechen.

Ingo Trosiner, Vertriebsdirektor BDAE

