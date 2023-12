Debeka: erweitertes Angebot in der betrieblichen Krankenversicherung

Unternehmen können jetzt bei der Debeka in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) für ihre Mitarbeitenden ein jährliches Gesundheitsbudget vereinbaren. Dafür bietet Deutschlands größte Private Krankenversicherung ab sofort einen Budgettarif an – ohne die sonst übliche Gesundheitsprüfung und Wartezeit. Das sogenannte Gesundheitsbudget können Beschäftigte dann für unterschiedliche Leistungen aus den Bereichen Ambulante Heilbehandlung (u. a. Heilpraktiker / Osteopathie), Sehhilfen, Operative Sehschärfenkorrektur, Hörgeräte, gezielte Vorsorgeuntersuchungen, professionelle Zahnreinigung sowie weitere Gesundheitsprogramme einsetzen. Erstmals besteht auch eine beitragsfreie Mitversicherung in entgeltlosen Zeiten (z. B. Krankheit, Elternzeit, Sabbatical). Der Versicherungsschutz kann auch auf Familienangehörige ausgeweitet werden.

Mit der bKV können Arbeitgeber für ihre Beschäftigten Lücken in der gesetzlichen Versorgung schließen – etwa durch ambulante Leistungen, aber auch durch das Angebot erweiterter Vorsorgeuntersuchungen oder einer Behandlung im Krankenhaus auf Privatpatienten-Niveau. „Für Beschäftigte bedeutet die bKV oft eine Entlastung des Geldbeutels, für das Gesundheitssystem dringend benötigte Zusatz-Einnahmen und für Unternehmen die Chance, sich in Zeiten des Personalmangels als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren“, sagt Paul Stein, Vertriebs- und Marketingvorstand der Debeka.