Cura Versicherungsvermittlung GmbH setzt vollumfänglich auf KI-gestützte Plattform-Technologie der Smart InsurTech AG

Die vollumfängliche Nutzung reicht von der qualitativen Bewertung von Versicherungstarifen und dem Tarifierungs-, Angebots- und Antragsprozess inklusive Vergleich bis zur Kunden- und Vertragsverwaltung einschließlich Bestandskundenaktualisierung. Das Leistungsspektrum beinhaltet darüber hinaus Verbuchung und Abrechnung von Provisionen, fachliche Unterstützung bei Deckungsanfragen sowie die KI-gestützte Verarbeitung der Geschäftsvorfälle und Dokumente der Produktpartner.

„Bereits seit mehreren Jahren nutzen wir Software-Komponenten, administrative Serviceleistungen und die Vertriebsunterstützung der Smart InsurTech AG“, erklärt Herbert Ruzas, Geschäftsführer der Cura Versicherungsvermittlung GmbH. „Nun haben wir uns dazu entschlossen, die Versicherungsplattform SMART INSUR noch intensiver zu nutzen und daher sämtliche Prozesse dorthin ausgelagert. So können wir uns auf unsere Kernkompetenz, die ganzheitliche Beratung von Privat- und Gewerbekunden, sowie die Vertriebssteuerung konzentrieren.“

Der vollumfängliche Einsatz der Versicherungsplattform umfasst weitere Technologien: Cura führt neu die Vergleichs-, Tarifierungs- und Abschlussfunktion (Smart Compare) ein sowie das am Markt einzigartige qualitative Tarif-Ranking nach Verbraucherschutzkriterien – u.a. der Stiftung Warentest – namens Smart Check.

Marcus Rex, Vorstand der Smart InsurTech AG, kommentiert: „Wir freuen uns, dass die Cura als eine der traditionellen und relevantesten Vertriebsorganisationen als Reaktion auf die Transformation des Versicherungsmarktes ihre Partnerschaft mit uns vertieft. Die Einführung unserer Beratungskomponenten Smart Compare und Smart Check freut mich besonders. Durch Standardisierung, Prozessautomatisierung und Entwicklung weiterer Marktplatz-Services können wir unsere Partner in sämtlichen Geschäftsmodellen noch besser unterstützen.“

Transaktionsgebühr: Statt starrer Kosten ist Vergütung abhängig vom Geschäftserfolg

Mit der Nutzung aller Services der Versicherungsplattform SMART INSUR geht ein neues Kooperationsmodell einher: Cura hat mit der Smart InsurTech AG ein faires, da skalierbares Vergütungsmodell vereinbart. Die Transaktionsgebühr variiert je nach Sparte und umfasst einen bestimmten Prozentsatz der Jahresnettoprämie des an die Plattform angebundenen Partners.

„Die Transaktionsgebühr ermöglicht eine faire und transparente Vergütung“, erklärt Rex. „Wenn das Geschäft eines angebundenen Partners erfolgreich verläuft, steigt sie in Relation zur Nutzung der Plattform-Services. Ist ein Geschäftsjahr nicht so erfolgreich, ist die Gebühr entsprechend niedriger. So schaffen wir einen Anreiz für gemeinsames Wachstum und gemeinsamen Erfolg. Lizenzgebühren sind demgegenüber starr und nicht an die Nutzungsintensität gekoppelt.“

Setzt ein an den Versicherungsmarktplatz SMART INSUR angebundener Partner auf die Transaktionsgebühr, kann er sämtliche Services aus einer Hand nutzen: Die digitalen Maklerverwaltungsprogramme (Smart Admin), die Vergleichsfunktion (Smart Compare) inklusive Tarifbewertung nach Verbraucherschutzkriterien (Smart Check) sowie den Beratungs- und Analysebereich (Smart Consult). Zwischen diesen Modulen kann er ohne doppelte Datenerfassung wechseln. „Das neue Vergütungsmodell umfasst auch unseren KI-gestützten, vollumfänglichen Dokumentenservice Smart GeVo“, berichtet Rex. „Durch die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung von Dokumenten aus verschiedenen Quellen werden Geschäftsvorfälle beschleunigt und Vertriebskosten gesenkt. Der Innendienst wird durch eingesparte Zeit und höhere Datenqualität entlastet.“

(Cura Versicherungsvermittlung GmbH)