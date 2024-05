Cross-Selling leicht gemacht

Gesund bleiben und Vorteile sichern – mit dem IKK classic Bonus. Versicherte, die regelmäßig Sport treiben, ihre Impfungen auffrischen oder zur Vorsorge gehen, können sich mit dem IKK classic Bonus belohnen. Je aktiver Versicherte teilnehmen, desto höher wird der Bonusbetrag. Jährlich sind mehr als 500 Euro möglich. Diese finanzielle Belohnung ermöglicht es den Versicherten der IKK classic, ihren Versicherungsschutz zu erweitern und private Zusatzversicherungen bis zu 100 Prozent zu finanzieren.

Das sind:

• Berufsunfähigkeitsversicherungen

• Krankenzusatzversicherungen

• Pflegezusatzversicherungen

• Unfallversicherungen

Die bonusfähigen Aktivitäten sind aus den Bereichen gesetzliche Vorsorge und Impfungen sowie gesundheitsbewusstes Verhalten. Dazu zählen zum Beispiel Sport- und (Online-)Gesundheitskurse, Vorsorgeuntersuchungen wie Zahnvorsorge oder Krebsfrüherkennung, Impfungen und Statuswerte (z. B. der Body-Mass-Index, Blutdruckwerte im Normbereich oder bewegungsorientierte Sportabzeichen). Bei einem Krankenkassenwechsel zur IKK classic innerhalb des Jahres profitieren auch Neukunden, denn Aktivitäten vor Mitgliedschaftsbeginn bei der IKK classic werden angerechnet.

Den IKK classic Bonus nutzen Versicherte jeder Altersgruppe. Schnell, einfach und übersichtlich gelingt die Auswahl der Aktivitäten in der IKK classic-App, natürlich auch für familienversicherte Kinder. Eine Unterschrift oder ein Stempel des Leistungserbringers sind so nicht mehr erforderlich. Nachweise, zum Beispiel über Zusatzversicherungen, werden direkt per Upload beigefügt. Die Zuschüsse sind steuerfrei und eine Auszahlung erfolgt mit wenigen Klicks auf das Wunschkonto. Darüber hinaus können Versicherte noch viele weitere attraktive Gesundheitsleistungen wie beispielsweise Fitnesstracker, Smartwatches oder Geburtsvorbereitungskurse für Partner und Partnerinnen über den Zuschuss finanzieren.

Und das Beste: Der IKK classic Bonus lässt sich perfekt mit weiteren Produkten aus den mehr als 70 Zusatzleistungen der IKK classic kombinieren – ob IKK classic Spartarif oder Gesundheitskurs.

LENA KÖNIG