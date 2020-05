Corona: Online-Beratung mit virtuellem Vertragsabschluss

Die Corona-Pandemie zeigt es: Vieles lässt sich auf dem virtuellen Weg ganz einfach regeln. Um eine persönliche Liveberatung zu bekommen und im Gespräch eine Versicherung abzuschließen, müssen die Kund*innen des Konzerns Versicherungskammer nicht mehr Vermittler*innen in Empfang nehmen oder sich selbst auf den Weg in ein Büro machen. Via interaktivem Co-Browsing nutzen sie Unterlagen und Unterschriften im Gespräch mit den Berater*innen bequem und direkt auf ihrem Computer, Smartphone oder Tablet.

Co-Browsing, Screensharing und Vertragsabschluss

Möglich macht es die Software Live Contract, die die Versicherungskammer in Kooperation mit der SyncPilot GmbH ihren Vertriebspartner*innen flächendeckend anbietet. Sie erlaubt es, dass Kund*in und Berater*in „Co-Browsing“ nutzen, also auf ihrem Bildschirmen ein Dokument gleichzeitig live aufrufen und aktiv bearbeiten können. Wie bei einem Termin vor Ort wird der Versicherungsantrag gemeinsam in Echtzeit durchgegangen und ausgefüllt. Auch Beratungsunterlagen können digital angezeigt werden. Möchten Kund*innen die Police abschließen, ist dies sofort mit elektronischer Unterschrift möglich, die ganz einfach mit der Maus am Computer

oder via Touchscreen erstellt werden kann. Ab August wird auch eine Videoidentifizierung möglich sein.

Bequemer und zeitgemäßer Service

„Mit dem fallabschließenden digitalen Angebot bieten wir unseren Kund*innen einen zeitgemäßen ortsunabhängigen Service, der sich bereits im Betrieb bewährt hat“, sagt Isabel Martorell Nassl, Bereichsleiterin Betrieb im Konzern Versicherungskammer. Auch wenn Geschäfte in Bayern und damit auch unsere Servicestellen wieder geöffnet haben, können Kund*innen, die Versicherungsangelegenheiten lieber aus sicherer Distanz erledigen möchten, per E-Mail oder SMS einen Live-Termin direkt bei ihren Berater*innen der Versicherungskammer Bayern vereinbaren.

(Konzern Versicherungskammer)