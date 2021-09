Canada Life justiert die Garantie-Konzepte in der Altersvorsorge

Der Lebensversicherer Canada Life passt seine Rentenversicherungen an den Markt an. Das Unternehmen justiert zum Jahresbeginn 2022 die Garantien bei Neuverträgen auf ein marktübliches Niveau.

Damit reagiert das Unternehmen auf die im Zuge der Niedrigzinsen gestiegenen Kosten für die Garantie-Bausteine: „Wir wollen die Leistungsstärke unserer Tarife trotz der höheren Ga-rantiekosten nicht zurückfahren. Ganz im Gegenteil: Die Stärke unseres Konzeptes liegt im langfristigen Aufbau eines hohen Vorsorgekapitals. Garantien sind zwar wichtig, dürfen aber dem erfolgreichen Vermögensaufbau nicht über Gebühr im Weg stehen“, so Markus Drews, Managing Director Canada Life Europe.

Über die jährliche Deklaration eines geglätteten Wertzuwachses (2021: 1,7% p. a.) wird innerhalb der GENERATION-Tarife bei Wahl des Unitised-With-Profits-(UWP) Fonds auch für Neuverträge ab 2022 eine endfällige Garantie dargestellt. Damit können Kunden mögliche Verluste aufgrund von Kapitalmarktschwankungen ausschließen, wenn sie zum Rentenbeginn die Garantievoraussetzungen erfüllt haben.

Bei der Einmalbeitragslösung GARANTIE INVESTMENT RENTE werden die Rentenfaktoren und der Mindesttodesfallschutz angepasst. Verträge mit aufgeschobenem Rentenbeginn profitieren auch künftig während der Aufschubzeit von positiven Kapitalmarktentwicklungen in Form von Renten- und Kapitalerhöhungen. Die garantierte Mindest-Erhöhung wird ab 2022 nicht mehr angeboten.

„Wir haben in den letzten Jahren immer betont, dass wir die Marktentwicklungen in Bezug auf die Garantie-Konzepte beobachten. Nun ist ein guter Zeitpunkt, um auch unsere Tarife an den Wettbewerb anzupassen. Wir wollen maximalen Spielraum für die Kapitalanlage erhalten und steigende Garantiekosten begrenzen. Denn für unsere Kunden steht meist der Aufbau eines möglichst hohen Vorsorgekapitals im Vordergrund.

Damit sie optimal am Potenzial der Kapitalmärkte teilhaben können, kommt es nicht auf möglichst hohe Garantien an, sondern auf das Investment dahinter. Und hier haben wir in unseren über 20 Jahren in Deutschland eine sehr gute, robuste langfristige Performance gezeigt – durch alle Kapitalmarktlagen hindurch“, erläutert Drews die Anpassungen.

(Canada Life)