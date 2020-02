Bullenstark: HDI Direktversicherungen mit flexibler Förderung sind „Vorsorgeprodukt des Jahres 2020“

Sie ermöglichen Arbeitnehmern sowohl die steuerfreie Entgeltumwandlung als auch die Riester-Förderung in ein und derselben Police.

Fabian von Löbbecke, Vorstandsvorsitzender von HDI Pensionsmanagement und im Vorstand der HDI Lebensversicherung AG für bAV verantwortlich: „In der bAV gibt es zwei Fördertöpfe. HDI Kunden können beide in einem einzigen Vertrag nutzen – und das sogar gleichzeitig, indem sie ihren laufenden Beitrag aufsplitten. Das Ergebnis: jederzeit die höchstmögliche Förderung. HDI ermöglicht das als erster und bislang einziger Lebensversicherer am Markt. Ich freue mich, dass diese Pionierleistung von der Jury anerkannt und gewürdigt worden ist.“

Ob sich für einen Arbeitnehmer die steuerfreie Entgeltumwandlung oder die Riester-Förderung mehr lohnt, hängt unter anderem von der Einkommenshöhe und der Kinderzahl ab – und somit von Faktoren, die sich ändern können. Statt sich bei Vertragsabschluss auf eine Förderart festzulegen, bleiben Kunden von HDI TwoTrust Selekt und TwoTrust Kompakt flexibel. Sie können jederzeit, beliebig oft und kostenfrei zwischen den Förderarten hin- und herwechseln.

Ein Vertrag – doppelter Mehrwert für Kunden und Vertriebspartner

Wolfgang Hanssmann, Vorstandsvorsitzender der HDI Vertriebs AG und im Vorstand der HDI Deutschland AG für Vertrieb und Marketing verantwortlich, kommentiert: „Wo man früher zwei Verträge brauchte, reicht jetzt einer. Wenn sich die Lebensumstände ändern, müssen Kunden nicht mehr den Vertrag wechseln, sondern nur noch die Förderart. Das reduziert Stornoquoten und Beitragsfreistellungen. Auch unseren Vertriebspartnern gefällt das. Nach Einführung der flexiblen Förderung ist das Neugeschäft mit Direktversicherungen bei HDI sehr deutlich gestiegen.“

Der Finanzen Verlag, in dem unter anderem die Titel „€uro“, „€uro am Sonntag“ und „Börse online“ erscheinen, zeichnet bereits zum 27. Mal die besten Finanzprodukte Deutschlands aus. Der Wettbewerb hat zwölf Kategorien, davon zehn für Fonds- und zwei für Versicherungsprodukte. Die Kategorie „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ist säulenübergreifend. bAV-Produkte konkurrieren dort beispielsweise mit Lösungen der privaten Altersvorsorge. Die Gewinner erhalten den „Goldenen Bullen“ in ihrer jeweiligen Kategorie. Wolfgang Hanssmann und Fabian von Löbbecke werden den „Goldenen Bullen“ für HDI im Rahmen der sogenannten FinanzenNacht am 7. Februar 2020 in München entgegennehmen.

(HDI Lebensversicherung AG)