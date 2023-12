BNP Paribas Cardif nutzt Technologie von Smart InsurTech

Durch die Kooperation der Smart InsurTech AG mit ihrem Schwesterunternehmen Europace können Vertriebe, die an Deutschlands größte Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite angebunden sind, voraussichtlich ab Jahresmitte 2024 Absicherungsprodukte von BNP Paribas Cardif vermitteln. Dadurch können Verbraucher direkt am Point of Sale aus einer Hand ihre Baufinanzierung auch absichern.

„Unser Ziel bei BNP Paribas Cardif ist es, Versicherungen zugänglicher zu machen. Dank der Kooperation können wir nun Verbrauchern direkt beim Abschluss ihrer Baufinanzierung die passende Absicherung ihrer Finanzierung ermöglichen. So sind Familie und Immobilie im Ernstfall geschützt.“, sagt Nicolas Pöltl, Chief Executive Officer (CEO) bei BNP Paribas Cardif in Deutschland-

Konkret können Verbraucher ihre Baufinanzierung, Modernisierungs- oder Anschlussfinanzierung mit dem Versicherungsprodukt von BNP Paribas Cardif gegen die häufigsten Ursachen, die zu Zahlungsschwierigkeiten und -ausfällen führen können, individuell nach ihren Bedürfnissen absichern. Dazu gehört beispielsweise die Absicherung gegen Risiken wie Todesfall, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit.

Vollintegration von Baufinanzierungs- und Versicherungsprozess

Die baufinanzierungsnahe Versicherung von BNP Paribas Cardif wird als Zusatzkriterium in den Finanzierungsprozess eingebettet, indem sie als zusätzlicher Baustein des Baufinanzierungsangebots erscheint. Sie kann gemeinsam mit der Finanzierung volldigital abgeschlossen werden. „Das Zusammenspiel der Finanzierungs- und Versicherungsplattform schafft einen komfortablen Prozess für Beraterinnen und Berater sowie Endkunden“, erläutert Sebastian Langrehr, Chief Sales Officer (CSO) der Smart InsurTech AG.

„Verbraucher erhalten alles aus einer Hand an einem Verkaufspunkt. Beraterinnen und Berater profitieren hingegen von einem effizienten Prozess, dessen ursprüngliche Komplexität deutlich reduziert ist.“, sagt Langrehr.

Zeitintensive Nachbearbeitungsaufwände im Backoffice und manuelle Prozessschritte entfallen, Fehler werden durch die automatische Beantragung minimiert – dies erleichtert den Vertrieb und schafft mehr Freiraum für eine vollumfängliche Kundenbetreuung.

„Wir schätzen den partnerschaftlichen Austausch mit Smart InsurTech sehr. Dadurch konnten wir unser Produkt so gestalten, dass es über eine Plattform vertrieben werden kann. Es passt nun optimal zu den Anforderungen der Baufinanzierungsberaterinnen und -berater sowie zu den Erwartungen der Verbraucher“, sagt Pöltl.

Angesichts des veränderten Marktumfelds mit hohen Immobilienpreisen und gestiegenen Baufinanzierungszinsen sei die Absicherung der Finanzierung ein gestiegenes Bedürfnis vieler Verbraucher, so Langrehr. „Wir freuen uns, dass wir mit BNP Paribas Cardif diesen Schritt auf unserem Plattformsystem gehen und sind uns sicher, dass hier weitere Anbieter folgen werden, um dieses wichtige Thema für Verbraucher optimal zu lösen.“