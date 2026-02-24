Bis zum 31. März: Mit freiwilligen Beiträgen Rentenanspruch sichern

Bis zu diesem Tag können sie freiwillige Beiträge rückwirkend für 2025 zahlen. Darauf hat die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover hingewiesenFreiwillige Beiträge kann zahlen, wer nicht pflichtversichert und mindestens 16 Jahre alt ist. Für 2025 liegt der Mindestbeitrag bei monatlich 112,16 Euro und der Höchstbeitrag bei 1.497,30 Euro. Beim Überweisen sollten Versicherungsnummer, Name und Vorname angegeben werden sowie der Zeitraum, für den die Beiträge gelten sollen.

Die Beiträge lohnen sich besonders für Menschen, die noch keine fünf Beitragsjahre auf dem Rentenkonto haben, mit denen sie einen Anspruch auf eine Altersrente erhalten. Auch wer eine vorgezogene Altersrente erhält, kann freiwillige Beiträge zahlen, und mit dem regulären Rentenalter einen höheren Betrag erhalten.

