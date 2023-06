Hybrides Arbeiten – zwischen Homeoffice und Büro – hat die Anforderungen an betriebliche Gesundheit in den letzten Jahren wesentlich verändert. Diese veränderten Bedarfe führten zu einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach betrieblichen Krankenversicherungen (bKV), von der auch die Barmenia deutlich profitieren konnte

Der Boom in der betrieblichen Krankenversicherung hat sich auch im Jahr 2022 unvermindert fortgesetzt: Heute bieten 22.300 Unternehmen in Deutschland knapp 1,8 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (+11,5 Prozent) eine vom Arbeitgeber finanzierte bKV. Auch die Barmenia konnte ihren Personenbestand in der bKV zuletzt um rund 17 Prozent ausbauen und wuchs somit deutlich erfolgreicher als der Markt.

13 LEISTUNGEN MACHEN WELLYOU ATTRAKTIV

Mit der Produktlinie WellYou bietet die Barmenia Unternehmen frei einsetzbare Gesundheits-Budgets für ihre Mitarbeitenden. Die Beschäftigten können je nach Vereinbarung jährlich 300, 600 oder 900 Euro für gesundheitliche Zusatzleistungen ihrer Wahl nutzen, persönlich und flexibel – etwa für umfassende Vorsorge-Untersuchungen, Arzneimittel, Naturheilverfahren durch Heilpraktiker oder Ärzte für Naturheilverfahren, den Zahnarzt, Sehhilfen oder Krankenhaustagegeld. Dabei gibt es keine Begrenzungen oder Sublimits in den Kernleistungen Brille und Zahnreinigung.

Daneben profitieren die Beschäftigten mit bKV von den Assistance-Angeboten, also Dienstleistungen, die alle Versicherten zusätzlich in Anspruch nehmen können. Hierzu zählen insbesondere die kostenlose telemedizinische Beratung per App, Computer oder Telefon an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr, ein Facharzttermin- Service, ein Gesundheitstelefon für medizinische Fachberatung sowie eine Erschöpfungsvorsorge für Mental Health.

EINFACH IN DER UMSETZUNG UND BETREUUNG

Auf Wunsch werden alle Gutscheine mit Firmenlogo individualisiert und unter bestimmten Voraussetzungen als ganze Gutscheinhefte im Unternehmensdesign ausgefertigt. Auch die Analyse kommt nicht zu kurz: So sind auch spezielle Auswertungen möglich.

BARMENIA