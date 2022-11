Betriebliche Gesundheitsvorsorge – das Ass im Ärmel und noch jede Menge Potenzial

Mitarbeitende sind die wichtigste Ressource in Unternehmen – und eine stark umkämpfte dazu. Längst geht es dabei nicht mehr darum, wer das beste Gehalt zahlt. Vielmehr spielen Zusatzleistungen wie die betriebliche Krankenversicherung (bKV) eine immer wichtigere Rolle bei der Wahl des Arbeitgebers.

Die bKV liegt bereits seit einigen Jahren im Trend, erfährt jedoch erst seit kurzem einen regelrechten Wachstumsboom. Denn immer mehr Arbeitgeber investieren in betriebliche Gesundheitslösungen, um ihre Mitarbeitenden langfristig an das Unternehmen zu binden und sie fit zu halten. In Summe sind es 18.200 Betriebe, die ihren Mitarbeitenden Ende 2021 eine bKV angeboten haben – das entspricht einem Plus von 39 Prozent im Vergleich zu 2020.

Auch die Zahlen der R+V Krankenversicherung AG können sich sehen lassen. Mit über 400.000 Versicherten in der bKV gehört die R+V zu den Keyplayern am Markt. Gepusht wird das Thema durch die zum 1. Juli 2022 erfolgreich eingeführten Budgettarife. Im August hat die R+V so im Neugeschäft ein Plus von rund 80 Prozent erreicht.

Mit den Budgettarifen legt der Arbeitgeber eine jährliche Budgethöhe (300, 600 oder 900 Euro) für seine Mitarbeitenden fest. Diese können das Budget nach eigenen Wünschen für verschiedene Gesundheitsleistungen verwenden. Hierzu zählen unter anderem Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Sehhilfen oder Zahnvorsorge. Ein großer Fokus liegt zudem auf ambulanter Vorsorge und Schutzimpfungen über das gesetzliche Maß hinaus, das heißt ohne einschränkendes Leistungsverzeichnis sowie Altersgrenzen.

Will der Arbeitgeber noch stärker in die Gesundheit seiner Mitarbeitenden investieren, kann der Budgettarif mit Bausteintarifen aus dem bKV-Konzept der R+V – zum Beispiel für Zahnersatz oder stationäre Behandlungen im Ein- oder Zweibettzimmer – kombiniert werden. Highlight: Im Bereich Zahnersatz können auch einzelne PKV-Versicherte bedarfsgerecht abgesichert werden.

Erfolg reimt sich nicht auf Stillstand, deswegen ist die Produktentwicklung der R+V in vollem Gange. Geplant sind weitere Tarife für die bKV und eine fortlaufende Verschlankung von Prozessen.

Abgerundet wird die betriebliche Gesundheitsvorsorge der R+V durch tolle Gesundheitsservices. Der R+V Best Specialist light hilft den Versicherten auf der Suche nach geeigneten Spezialisten und Krankenhäusern, sodass Versicherte schnell von einem Experten behandelt werden können. Der R+V-Family-Coach light unterstützt Paare in der herausfordernden Phase „Familie werden“.

