BCA: ELTIF für die Altersvorsorge?

Dennoch ist in der Altersvorsorge der erste Versicherer mit einer „ELTIF-Police“ gestartet. Nachahmer haben sich bisher nicht gefunden. Gleichwohl werden Infrastrukturinvestments gesucht, auch nachhaltig. Denn sie können Vorsorge-Portfolios gute Dienste erweisen.

„Real Assets wie Infrastrukturinvestments punkten im Vergleich zur Aktienanlage v. a. mit ihrer hohen Kontinuität, einer geringen Schwankungsanfälligkeit sowie planbaren, inflationsgeschützten Erträgen“, sagt Uwe Mahrt. Der CEO der Pangaea Life GmbH untermauert seine Einschätzung am Beispiel Energieerzeuger. Die Unternehmen liefern über Jahrzehnte hinweg zuverlässige, in vielen Fällen abgesicherte Erträge, die ein Anlageportfolio gerade in stürmischen Zeiten stabilisieren können.

Auch bei der Allianz Leben schreibt man Investitionen in Infrastrukturprojekte in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine hohe Widerstandsfähigkeit zu, da sie durch stabile, langfristige Zahlungsströme gekennzeichnet seien, die nur wenig mit anderen Anlageklassen korrelierten. „Es ist schade, dass reale Sachwerte bislang vorwiegend Domäne institutioneller Anleger blieben“, ergänzt Mahrt, betont aber: „Das ändert sich gerade.“ Denn immer mehr Privatanleger lernen nach seinen Beobachtungen von den Strategien des „Smart Money“ und diversifizieren ihre Anlagen mit reellen Sachwerten, auch aus dem Bereich Infrastruktur.

Diesem Prozess konnten European Long-Term Investment Funds, kurz ELTIF, bisher im Bereich der Direktinvestments eine neue Dynamik verleihen, die in letzter Zeit allerdings ein Stück weit ausgebremst wurde. Nach Berechnungen der Ratingagentur Scope blickt der europäische ELTIF-Markt auf eine recht dynamische Entwicklung zurück: 20 Neuzulassungen von 13 Asset-Managern wurden 2023 registriert (siehe Abb. 1). Das Marktvolumen geben die Analysten per Jahresende mit 13,6 Mrd. Euro an, wobei allein drei Produkte ein Viertel des Volumens auf sich vereinten.

„2023 war überwiegend vom Abwarten auf die Gesetzesnovelle ELTIF 2.0 geprägt, weswegen nur eine überschaubare Anzahl an Produkten an den Markt gekommen ist“, resümiert Dr. Andrea Vathje, Head of Privatize Private Markets Institute, in der Studie. Die Novelle ist bekanntlich in Kraft getreten.

Dennoch zeigen sich in der Praxis zahlreiche offene Fragen, weil die „Regulatory Technical Standards“ (RTS), also die Ausführungsbestimmungen zur ELTIF-Verordnung, noch nicht in trockenen Tüchern sind. Wie sich das auswirken wird, bleibt abzuwarten. Bei indirekten Investments via Versicherungsmantel, also im Fondspolicengeschäft, ist von einer Dynamik jedenfalls wenig zu spüren.

