Basler Versicherungen mit der besten Mietkautionsversicherung 2022

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,9 von insgesamt 5,0 Punkten wählten Kunden die Basler Mietkautionsversicherung zum Testsieger.

Die BankingCheck & eKomi Awards sind eine kundenbasierte Auszeichnung von Anbietern und Produkten aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Gewinner werden ausschließlich auf Basis der im Wettbewerbszeitraum eingehenden Kundenbewertungen ermittelt. Mit einem Award werden somit jährlich die Unternehmen ausgezeichnet, die mit ihrer Leistung im Servicebereich und in der Produktpalette die eigenen Kunden überzeugt haben. Die Auszeichnung basiert auf Quantität und Qualität von Kundenbewertungen. Während der Award-Phase haben insgesamt 141.204 Kunden in über 80 Kategorien entschieden.

„Die erneute Auszeichnung zur besten Mietkaution 2022 freut uns sehr“, kommentiert Christoph Willi, Vorstand des Ressorts Schadenversicherung. „Es zeigt uns, dass wir mit unserer konsequenten Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse, der schnörkellosen Benutzerführung und unseren schlanken Prozessen genau auf dem richtigen Weg sind.“

Die Basler Mietkaution ist die richtige Lösung für Privatkunden, die eine Mietkaution nicht in bar hinterlegen, sondern stattdessen finanziell flexibel bleiben möchten. Mieter und Vermieter profitieren vom schnellen und einfachen Online-Abschluss.

Die Basler verbürgt sich für den Mieter gegenüber dem Vermieter und befreit ihn von der Verpflichtung zur Kautionszahlung. Anstelle einer Mietkaution in bar entrichtet der Mieter lediglich eine geringe Jahresprämie in Höhe von 4,7 Prozent der Kautionssumme an die Basler. Im Gegensatz zur Bankbürgschaft ist die Basler Mietkaution unabhängig von Banken. Zudem hat sie keine Mindestlaufzeit und kann jederzeit gekündigt werden.

Zur Website der Mietkautionsversicherung:

https://www.basler-mietkaution.de/de/mietkaution.html

(Basler Versicherungen)