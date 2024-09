BarmeniaGothaer: Zusammenschluss in trockenen Tüchern, Vorstand steht

„Die erste Fusion zweier großer unabhängiger Versicherer seit mehr als 20 Jahren ist mit unserem Zusammenschluss zur BarmeniaGothaer nun Realität. Nach vielen Monaten intensiver Vorbereitung können wir jetzt kurz innehalten, um diesen einzigartigen Moment zu genießen“, sagt Dr. Andreas Eurich, Co-CEO der Barmenia.Gothaer Finanzholding AG. „Aus diesem ganz besonderen Moment starten wir dann mit viel Energie in die gemeinsame Zukunft“, ergänzt Co-CEO Oliver Schoeller. „Zusammen werden wir ein Unternehmen bauen, das durch die komplementären Stärken beider Partner besser ist. Besser für unsere Kundinnen und Kunden, besser für unsere Vertriebspartnerinnen und -partner und besser für unsere Mitarbeitenden.“

Das neue Vorstandsteam

Mit dem Closing haben die Aufsichtsräte auch das Vorstandsteam der Barmenia.Gothaer Finanzholding AG berufen. Den Vorstandsvorsitz übernehmen als Co-CEOs Dr. Andreas Eurich (57) und Oliver Schoeller (53). Finanzvorstand (CFO) wird Harald Epple (58), der damit künftig die Kapitalanlage des Konzerns von rund 50 Mrd. Euro verantworten wird. Spartenvorstand Komposit wird Thomas Bischof (49), das Segment Gesundheit verantwortet Christian Ritz (41), das Segment Leben Alina vom Bruck (38). Die Ressorts Vertrieb und IT übernimmt Frank Lamsfuß (53), Dr. Sylvia Eichelberg (45) wird als Chief Operating Officer für alle Serviceeinheiten der Gruppe verantwortlich zeichnen. Die Spartenvorstände wurden zudem jeweils zum Vorstandsvorsitzenden der entsprechenden Risikoträger berufen.

„Auch die Aufsichtsräte möchten allen in der neuen BarmeniaGothaer Gruppe einen ganz großen Dank aussprechen. Das Vorstandsteam und all die vielen Menschen, die an diesem Zusammenschluss mitgewirkt haben, haben in den letzten Monaten Unglaubliches geleistet“, sagt Dr. Josef Beutelmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Barmenia Versicherungen a. G.. Prof. Dr. Werner Görg, Aufsichtsratsvorsitzender der Gothaer Versicherungsbank VVaG , ergänzt: „Alle Beteiligten können zu Recht stolz auf das bisher Erreichte sein. Ich bin sicher, dass wir diese Erfolgsgeschichte nun gemeinsam fortschreiben werden.“

Die beiden Versicherungsvereine Gothaer Versicherungsbank VVaG und Barmenia Versicherungen a. G. halten 64 Prozent bzw. 36 Prozent der Anteile an der Barmenia.Gothaer Finanzholding AG. Alle wichtigen Entscheidungen können nur einstimmig getroffen werden. Unter der Holding sind wiederum die Risikoträger angesiedelt.

Zusammenführung der Personenversicherer

Mit dem Closing wurde auch die Zusammenführung der Lebensversicherer vollzogen. So ist der gesamte operative Geschäftsbetrieb, insbesondere der Bestand der Barmenia Lebensversicherung a. G., auf die Gothaer Lebensversicherung AG übertragen worden. Direkt im Anschluss wurde die Barmenia Lebensversicherung a.G. auf die Barmenia Versicherungen a. G. verschmolzen. Alle Versicherten der Barmenia Leben werden darüber in den nächsten Wochen schriftlich informiert.

Mit dem Closing wird auch die Verschmelzung der Gothaer Kranken auf die Barmenia Kranken angestoßen. Dieser Prozess wird bis zu drei Jahre dauern. „Für unsere Kundinnen und Kunden hat dies keinerlei Auswirkungen auf ihren Versicherungsschutz oder ihre Prämien“, so Eurich. „Wir werden ihnen aber künftig eine noch ausgewogenere Palette an Produkten und Services bieten können.“

Infos hier