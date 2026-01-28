BarmeniaGothaer wird Mitglied bei der globalen Präventionsinitiative The Spark

Die Partnerschaft markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein im Wandel der Versicherungsbranche hin zu präventions- und umsetzungsorientierten Versicherungsmodellen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Kompositrisiken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Stärkung der operativen Widerstandsfähigkeit sowie eine spürbare Reduzierung von Schäden.

Mit dem Beitritt wird die BarmeniaGothaer Teil einer wachsenden Initiative führender globaler Versicherer, Rückversicherer und Makler wie Aon, Allianz, Generali, QBE Ventures und Travelers, die über The Spark zusammenarbeiten, um das Versicherungswesen von einer reaktiven Schadenregulierung hin zu einer aktiven Risikoprävention mit profitablem Wachstum zu transformieren.

„Für uns ist Prävention keine abstrakte Vision, sondern ein konkreter Hebel zur Verbesserung der Zeichnungsqualität, der Widerstandsfähigkeit und des Kundennutzens, insbesondere im KMU-Segment“, so Bischof. „The Spark bietet eine einzigartige, umsetzungsorientierte Plattform, auf der Versicherer von gemeinsamen Herausforderungen zu echten Lösungen gelangen können.“

Als Mitglied von The Spark wird sich die BarmeniaGothaer aktiv an gemeinsamen Forschungsprojekten und Vorstudien beteiligen, basierend auf bewährten und ausgereiften Technologien. Darüber hinaus wird der Versicherer an der Gestaltung der gemeinsamen Umsetzungs-Roadmap und der Festlegung jährlicher Prioritäten für Fokusthemen im Bereich Schaden- und Unfallversicherung mitwirken.

„Wir freuen uns sehr, die BarmeniaGothaer bei The Spark willkommen zu heißen und Thomas Bischof in unserem Global Advisory Board zu begrüßen“, so Gil Arazi, Gründer und Vorsitzender von The Spark. „Der starke Fokus von BarmeniaGothaer auf Kompositversicherungen für KMU, ihre Disziplin in der Umsetzung strategischer Themen und ihre interne Ausrichtung auf Prävention spiegeln perfekt wider, wofür The Spark gegründet wurde – Prävention in messbare Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit zu übersetzen.“

„The Spark baut auf einer Strategie auf, die Aon seit Jahren verfolgt: Kunden dabei zu unterstützen, auf Risiken nicht mehr nur zu reagieren, sondern sie zu antizipieren und zu verhindern“, sagt Sherif Zakhary, Global CEO Strategy and Technology Group & Inpoint bei Aon. „Der Beitritt der BarmeniaGothaer verstärkt die Dynamik hinter Präventionsmodellen, die bewährte Technologie, konsequente Umsetzung und echte wirtschaftliche Auswirkungen kombinieren.“

In ihrer Rolle im Global Advisory Board, wird die BarmeniaGothaer zudem dazu beitragen, die strategische Agenda von The Spark mitzugestalten – von der Auswahl jährlicher Präventionsanwendungsfälle über die Ausrichtung der Tätigkeiten an den tatsächlichen Bedürfnissen der Versicherer bis hin zur Überführung von Erkenntnissen in konkret einsetzbare Lösungen.

Die Zusammenarbeit startet mit dem ersten globalen Präventionsworkshop in London in der ersten Februarwoche. Dort werden die Prioritäten für Präventionsthemen im Jahr 2026 festgelegt, Umsetzungswege definiert sowie die ersten gemeinsamen Forschungsvorhaben und Projekte initiiert.