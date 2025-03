BarmeniaGothaer Asset Management: Gerrit Heine neuer Vorstandssprecher

Kesslers Funktion als Leiter des Front-Office übernimmt Dr. Anton Buchhart (54), der seit September 2024 Mitglied des Vorstands ist. Heine wird zudem das Middle- und Back-Office verantworten. Aktuell ist er bei der Munich Re Group als Managing Director und Head of Northern Europe für den Bereich Munich Re Markets tätig.

„Ich freue mich außerordentlich, dass wir Gerrit Heine für diese Position gewinnen konnten,“ erklärt Harald Epple, Finanzvorstand der BarmeniaGothaer. „Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Hinblick auf das Asset Management von Versicherungen mit sowie wertvolle Expertise hinsichtlich der Entwicklung von Lösungen für das Asset Liability Management. Mein besonderer Dank gilt Christof Kessler, der in den letzten 15 Jahren einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg unseres Asset Managements geleistet hat.“

Mehr als 20 Jahre Kapitalmarkt-Erfahrung

Gerrit Heine startete seine Laufbahn nach seinem BWL-Studium an der WHU in Vallendar und der Columbia University in New York im Jahr 1998 bei Goldman Sachs in Frankfurt. 1999 gründete er mit Kommilitonen ein Internet-Start-up, das später an Microsoft verkauft wurde. Ab 2002 folgten weitere Karrierestationen in Führungspositionen bei Morgan Stanley, Goldmann Sachs und Credit Suisse.

2016 wechselte der gebürtige Münsteraner zur Munich Re Group. Dort übernahm er die regionale Verantwortung für den Geschäftsbereich Munich Re Markets in Deutschland, Österreich, Schweiz, Skandinavien, Finnland und Osteuropa. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren bislang die Entwicklung und Implementierung von Kapitalmanagement und ALM-Lösungen sowie die Konzeption neuer Sparprodukte für Lebensversicherungen und Pensionskassen.

Abschied nach 36 Jahren in der Finanzbranche

Christof Kessler ist seit Januar 2010 Vorstandssprecher der BarmeniaGothaer Asset Management AG und hat dort die operative Verantwortung für das gesamte Asset Management.

Kessler gilt als einer der erfahrensten Fixed-Income-Experten in der Asset-Management-Branche. Vor seiner Tätigkeit in der BarmeniaGothaer Gruppe war er 15 Jahre bei der Oppenheim KAG als Geschäfts­führer und Chief Investment Officer für Fixed Income und Währungen tätig. Weitere Karrierestationen waren unter anderem die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG in München und davor die Interallianz Bank Zürich AG.

