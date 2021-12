Wir sind die Barmenia – eine unabhängige Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Wuppertal. Mit rund 3.800 Beschäftigten deutschlandweit präsentieren wir eine leistungsstarke, nachhaltige und tolerante Unternehmenskultur und garantieren Qualität, Kundenfreundlichkeit und Innovation.

Seit 1904 stehen wir unseren Kunden zur Seite, denn das Leben ist bunt und kostbar, aber leider auch unberechenbar. Plötzliche Erkrankungen, zu spätes Bremsen, ein abenteuerlicher tierischer Freund ohne Ängste oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Es gibt Ereignisse und Situationen, die unseren Alltag auf den Kopf stellen können – und das schneller, als man denkt.

In so einem Ernstfall sind wir der sichere und zuverlässige Partner an Ihrer Seite, der Verantwortung übernimmt. Wir sind Ihr Begleiter bei Fragen zu Gesundheitsthemen, finanziellen Anliegen, Themen zur Altersvorsorge wie auch bei Kfz- sowie Sach- und Haftpflichtversicherungen.

Wir sind vertrauenswürdig. Wir sind einfach. Und vor allem sind wir menschlich im Umgang mit unseren Mitarbeiter*innen und Kund*innen.

Entsprechend unserer Unternehmensidentität pflegen wir besonders die emotionalen und sozialen Werte, um unserenBeschäftigten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten und unseren Kund*innen die bestmöglichen Lösungen im Schadenfall zu bieten. Mit unserem Markenversprechen „einfach.menschlich.“ verfolgen wir eine zukunftsorientierte und vor allem gesellschaftliche Vision, Versicherungsanliegen einfach und verständlich zu kommunizieren und immer auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch zu interagieren.

Über 2,7 Millionen Menschen schenken der Barmenia Vertrauen. Sie zählt zu den besten Arbeitgebern und Versicherungsgesellschaften Deutschlands. Darüber hinaus engagiert sich die Barmenia auch sozial und ökologisch.

Denn auch der Barmenia ist bewusst, dass wirtschaftlicher Erfolg, soziale Verantwortung und ökologisches Bewusstsein Investitionen in die Zukunftsfähigkeit sind.

Das sind wir – die Barmenia: der starke (Versicherungs-)Partner an Ihrer Seite.