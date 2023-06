Barmenia Versicherungen veröffentlichen nichtfinanzielle Berichte: Nachhaltig aus Überzeugung

Die nichtfinanziellen Berichte zeigen die Leistungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvoller Unternehmensführung auf und geben Einblicke in wesentliche Themen der Wuppertaler Versicherungsgruppe.

Höhepunkte im Berichtsjahr waren die Betrachtung von Klimawandelszenarien in der Risikoanalyse, eine neue Nachhaltigkeitsstrategie für alle Anlageklassen im Kapitalanlagenbereich, inklusive der Erweiterung der Ausschlusskriterien um Ölsande und Ölschiefer und eine konsequente Erweiterung von nachhaltigen Produktkriterien. Ein Beispiel: Kunden der Lebensversicherung können nachhaltige Lösungen vereinbaren, wozu eine Vielzahl an Fonds mit sozialen und ökologischen Kriterien gehören. Darauf werden sie bereits im Beratungsgespräch hingewiesen. Aber auch in den anderen Sparten bietet die Barmenia ein verantwortungsvolles Produktportfolio.

Das Thema Vielfalt und Chancengleichheit nimmt mit einem neu gegründeten Team Fahrt auf. Um die Förderung von Frauen in Führungspositionen weiterhin nachhaltig zu stärken, hat die Barmenia sich Quoten-Ziele bis zum 30.06.2027 gesetzt. Und: Die CO2-Emissionen des Geschäftsjahres der Wuppertaler Hauptverwaltungen betrugen 630 Tonnen. Dazu gehören Emissionen, die durch Verbrauch von Energie, Wasser und Papier, den Geschäftsreiseverkehr, die Entsorgung von Abfällen sowie durch den Verlust von Kühl- und Löschmittel entstehen. Wie im Vorjahr haben die Barmenia-Mitarbeitenden für ein Klimaschutzprojekt in Uganda für sauberes Trinkwasser abgestimmt ­– ein Klimaschutzprojekt, das dazu beiträgt, die CO2-Emissionen weltweit soweit zu reduzieren, wie es diesen eigenen unvermeidbaren Emissionen entspricht. Des Weiteren beteiligt sich die Barmenia generell an dem Diskurs zum Thema Klimaneutralität.

Barmenia ist Nachhaltig aus Überzeugung

Seit über zwanzig Jahren engagiert sich die Barmenia für Nachhaltigkeitsthemen. Dazu der Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Eurich: „Dabei steht für uns auch im Fokus, unsere Nachhaltigkeitspositionierung ‚Nachhaltig aus Überzeugung‘ zu leben, indem wir die Transformation zu einem nachhaltigen und klimaneutralen Europa aktiv begleiten. In diesem Jahr haben wir viele regulatorische Anforderungen erfüllen müssen. Und wir sind sogar noch einen Schritt weitergegangen: Wir haben unsere Nachhaltigkeitsstrategie der Kapitalanlagen, den Produktentwicklungsprozess sowie die Beratungsprozesse optimiert, was allen Kundinnen und Kunden zu Gute kommt. Darüber hinaus bekennen wir uns zur Charta der Vielfalt. Wir wollen Vielfalt und Chancengleichheit sichtbarer machen, denn wir sind davon überzeugt, dass divers zusammengesetzte Arbeitsgruppen aufgrund der Vielfalt an Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen einen großen Mehrwert für die Entwicklung der Unternehmen bedeuten.“

Für ihr Nachhaltigkeitsengagement wurde die Barmenia mehrfach ausgezeichnet. So bewertete das Ratingunternehmen Assekurata die gesamte Barmenia-Versicherungsgruppe zu Beginn des aktuellen Jahres mit einem sehr gut (AA) im umfangreichen Nachhaltigkeitsrating und sieht die Versicherungsgruppe als einen Vorreiter in der Versicherungsbranche.

Die nichtfinanziellen Berichte für den Barmenia-Konzern und die Barmenia Lebensversicherung a. G. werden vom Aufsichtsrat geprüft. Da die Barmenia ihre Berichte nach den Kennzahlen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erstellt, lässt sie ihre Berichte zusätzlich vom DNK-Büro prüfen.

