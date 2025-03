Baloise: Starkes Geschäftsergebnis in Deutschland

.„Mit einem Wachstum klar über dem Markt, einer Combined Ratio von 93,3 Prozent und einem Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) von EUR 107,3 Mio. blicken wir auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2024 für Baloise in Deutschland zurück. Ich bin stolz darauf, dass wir einmal mehr einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtergebnis der Baloise Gruppe geleistet haben. Dies bestätigt unseren strategischen Kurs, den wir konsequent weiterverfolgen: Wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft und wachsen in unseren definierten Zielsegmenten“, sagt Dr. Jürg Schiltknecht, CEO Baloise in Deutschland

Das Geschäftsjahr 2024 war von unserem strategischen Leitbild „Mit einem top Team werden wir erste Wahl für unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner“ geprägt. Diese nachhaltige und erfolgreiche Ausrichtung wirkte sich sehr positiv auf unsere operative Umsetzungsstärke aus und spiegelt sich auch in unseren starken Geschäftsergebnissen wider. Dabei lag der Fokus weiterhin auf den klar definierten Zielsegmenten: In Komposit sind das Sach-, Haftpflicht-, Kraftfahrt, Unfall-, Transport- und Technische Versicherungen. In der Lebensversicherung Biometrie und Altersvorsorge. Den Anforderungen und Bedürfnissen unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern sowie unserer Kundinnen und Kunden begegneten wir mit persönlichem und lösungsorientiertem Service und digitalen Prozessen.

Unsere Produkte in den Bereichen Hausrat-, Privathaftpflicht- und Unfallversicherung sowie in der Cyber- und der Betriebshaftpflichtversicherung wurden erneut mehrfach mit hervorragenden Bewertungen ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben war die überwältigende Nachfrage nach unserem neuen Fondsprodukt. Auch unsere Grundfähigkeiten- und Berufsunfähigkeitsversicherung setzten sich erneut an die Spitze der Top-Produkte auf dem Markt.

Im Privat- und Firmenkundengeschäft haben wir mit der Integration weiterer Produkte in unser neues Bestandsführungssystem wichtige Fortschritte erzielt. Zudem wurden in Leben und Sach die Marktstandards zur Prozessvereinheitlichung maßgeblich vorangetrieben. Dies alles unterstützte die Optimierung der Kernsysteme und förderte die fortschreitende Digitalisierung unserer Prozesse – ein wichtiger Schritt, um die Effizienz für Vertrieb und Betrieb weiter zu steigern.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse unserer regelmäßigen Zufriedenheitsmessungen die hohe Wertschätzung, die uns sowohl von unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern als auch von unseren Kunden entgegengebracht wird.