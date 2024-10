Baloise: Neuer digitaler Tarifrechner

Baloise treibt die Digitalisierung im Bereich Neugeschäft weiter voran und stellt den neuen, vollintegrierten Baloise Schnellrechner für die Privatsparten Haftpflicht-, Hausrat- und Unfallversicherung vor. Mit dieser innovativen Lösung bietet Baloise seinen Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern im Maklermarkt eine nahtlose Möglichkeit, Tarifberechnungen und Vertragsabschlüsse volldigital durchzuführen.

Der Tarifrechner wurde in enger Zusammenarbeit mit der b-tix GmbH entwickelt, einem renommierten IT-Dienstleister, der sich auf maßgeschneiderte Versicherungstechnologien spezialisiert hat. b-tix brachte nicht nur langjährige Erfahrung in der Entwicklung intuitiver Benutzeroberflächen ein, sondern gewährleistete auch die vollständige Integration des Tarifrechners in die Infrastruktur von Baloise auf Basis der BiPRO-Norm 421 für Tarifierung, Angebot und Antrag (TAA). Dies ermöglicht es den Vertriebspartnern, die Anträge digital und normkonform direkt an Baloise zu übermitteln.

„Mit unserem neuen Baloise Schnellrechner orientieren wir uns konsequent am Bedarf der Vermittlerinnen und Vermittler. Er ist nicht nur unglaublich schnell, sondern auch anwenderorientiert und einfach in der Handhabung. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden eine nahtlose und effiziente Möglichkeit zu bieten, Tarifberechnungen und Beantragungen volldigital abzuschließen“, betont Uwe Stachelscheid, Bereichsleiter Maklervertrieb bei Baloise.

Der Baloise Schnellrechner ergänzt die Abschlussmöglichkeiten. So sind Baloise Tarife weiterhin in den Vergleichsplattformen sowie im Maklerportal zu finden.

Individuelle Produktvarianten für optimale Kundenlösungen

Der neue Tarifrechner bietet den Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit, für jede Sparte aus mehreren Produktvarianten zu wählen, um die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden bestmöglich abzudecken. Egal welche Produktvariante – durch die flexible Produktstruktur kann gezielt auf die individuellen Anforderungen eingegangen werden. Gleichzeitig sorgen eingebettete Hilfetexte und klare Benutzerführungen dafür, dass Maklerinnen und Makler jederzeit optimal durch den Prozess geleitet werden.

Effizientes Up- und Cross-Selling

Um den Mehrwert für Vermittler:innen und Kund:innen weiter zu steigern, wurde der Baloise Schnellrechner mit intelligenten Up- und Cross-Selling-Funktionen ausgestattet. Diese bieten während der Tarifberechnung gezielt Erweiterungsmöglichkeiten für den bestehenden Schutz an, ohne den Prozess unnötig zu verkomplizieren. Durch die klare und transparente Darstellung der Optionen wird der Abschluss zusätzlicher Versicherungsbausteine vereinfacht, was sowohl den Kund:innen als auch den Vermittler:innen zugutekommt.

Zukunftsweisende Digitalisierung für Vertriebspartner

Baloise hat mit der Einführung dieses Tarifrechners nicht nur eine neue technische Lösung auf den Markt gebracht, sondern setzt einen Meilenstein in der Digitalisierung des Neugeschäfts. Die enge Anbindung an bestehende BiPRO-Standards sorgt für einen reibungslosen Ablauf von der Tarifberechnung bis zur Antragsstellung und gewährleistet so die nahtlose Integration in die bestehenden Systeme der Vertriebspartnerinnen und -partner. Mit diesem digitalen Werkzeug untermauert Baloise seine Position als moderner und zukunftsorientierter Versicherer, der innovative Lösungen im Sinne seiner Kund:innen und Partner:innen entwickelt.

